La contaminació de l'aire domèstic provoca 3 milions de morts: què és i com evitar-ho

La contaminació causa morts. No és cap sorpresa saber que els gasos prominents de la combustió i dels plàstics causen i empitjoren malalties. Sempre que se sol pensar en l'aire contaminat es visualitza una fumerada negra o una boira grisa sobre una ciutat, però aquest tipus de contaminació no és l'única que mata. L'aire que corre per les oficines i les cases també pot estar contaminat d'un altre tipus de substàncies que cal ventilar.
Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), s'ha calculat que en el 2021 la contaminació de l'aire domèstic va provocar 2,9 milions de morts, de les quals unes 300.000 van ser d'infants menors de cinc anys. La combinació entre la contaminació que hi ha en l'aire ambient i el de les llars s'associen a uns 6,7 milions de morts prematures cada any.
El fet és que durant l'ús de la cuina es desprenen diverses toxines com el querosè. Les diverses partícules en suspensió i altres contaminants inflamen les vies respiratòries i els pulmons, dificulten la resposta immunitària i redueixen la capacitat d'oxigenació de la sang", diuen des de l'OMS.
Tot i que un gran volum de les partícules tòxiques surtin de la cuina, hi ha altres espais com l'oficina o el menjador on també hi ha contaminació. Europa Press Infosalus ha parlat amb la doctora Giulia Enders, metge amb formació microbiològica, per conèixer més del fenomen i la problemàtica.
Oficines i aules, habitacles crítics
"Més o menys estem el 90% del nostre temps tancat i hi ha vapors que es concentren i la qualitat de l'aire baixa", diu Enders. Les aules i les oficines són clars exemples d'on s'acumula més toxines, tot plegat fa que concentrar-se sigui més difícil en llocs on la concentració és clau. Per això, la metgessa assenyala que els espais no tenen la ventilació òptima.
En aquest sentit, la doctora assenyala que entre el 66% i el 78% de les aules europees superen els nivells màxims de diòxid de carboni i d'altres partícules tòxiques. "Superar els llindars òptims fa que el rec sanguini del cervell canviï, ens cansem abans i costi més concentrar-se.
Com ventilar la llar?
A l’hivern, tot i el fred, ventilar continua sent imprescindible per renovar l’aire i evitar humitats i l'acumulació de contaminants. La clau és fer-ho entre 3 i 5 minuts, de dos a quatre vegades al dia. No cal gaire estona perquè la diferència tèrmica entre l'interior i exterior fa que l'aire es renovi més ràpid. És preferible obrir diverses finestres alhora per generar corrent. Com no són gaires minuts amb les finestres obertes, es renova l’aire sense refredar en excés les parets ni els mobles, i es manté millor la calor.
A l’estiu, ventilar bé la casa és clau per refrescar l’ambient i no abusar de l’aire condicionat. El més recomanable és obrir finestres a primera hora del matí i a última de la nit entre 20 i 25 minuts, quan la temperatura exterior és més baixa. Crear corrents d’aire obrint finestres oposades ajuda a renovar l’aire ràpidament i a expulsar la calor acumulada.