Un cafè centenari de Barcelona, a punt de reobrir com un pub irlandès

El barri Gòtic de Barcelona està fent un pas més cap a la transformació de la seva activitat comercial cap a una proposta atractiva per al turisme de sol, platja i festa. Tal com ha avançat el Tot Barcelona aquest dilluns, el pub irlandès Temple Bar obrirà les portes aviat a l'establiment on des del 1987 hi havia El Gran Cafè del Gòtic, al número 9 del carrer d'Avinyó.
Els rètols i elements distintius ja han estat retirats i la reforma de l'interior està gairebé enllestida, pel qual es preveu que el nou local de copes no trigui a inaugurar-se. Les finestres i les portes també han estat canviades i, ara, tots aquests elements s'hauran de recol·locar i protegir perquè formen part del catàleg patrimonial d'establiments emblemàtics de la ciutat des del 2016.
El Gran Cafè, un símbol identitari del Gòtic amb 100 anys d'història
El Gran Cafè va ser un dels negocis que van haver d'abaixar la persiana el 2020 per la pandèmia de la Covid, just en l'any del centenari. No sempre va ser una braseria elegant amb el magret d'ànec i el pastís Tatin, però també plats tradicionals catalans entre l'oferta gastronòmica, ja que va obrir el 1987 com la filial de màquines de cosir d'una empresa alemanya, tot i que no va ser fins al 1920 quan va estrenar-se com un local de restauració.
Des d'aleshores, no havia tancat mai, però el confinament i les restriccions arran de la pandèmia van superar la seva capacitat de resistència. Ara, estava degradat i ple de grafits, fins que l'ha comprat una empresa i ha començat a treballar per reobrir com un irish pub.