Coneixem els efectes de la medicació contra la incontinència urinària?

Els antiespasmòdics urinaris, medicaments habitualment utilitzats per tractar la incontinènciaurinària, tenen una eficàcia limitada i poden causar efectes adversos importants.
En general, aquests fàrmacs redueixen menys d’una micció al dia i, en canvi, poden provocarsequedat de boca, restrenyiment, visió borrosa, mareig, nàusees o infeccions del tracte urinari.
També s’han associat a caigudes i alteracions mentals com somnolència, confusió,desorientació, agitació o al·lucinacions. Aquests efectes poden ser més freqüents i greus enpersones grans, ja que s’han relacionat amb fractures per caigudes i pèrdues de memòria, entred’altres.
Davant qualsevol efecte advers, és important consultar el metge o metgessa, que pot valorar suspendre el tractament si no és eficaç o presenta problemes de seguretat.
Com a alternativa, els professionals sanitaris poden recomanar entrenaments per controlar labufeta o exercicis per enfortir els músculs de la pelvis, com els exercicis de Kegel, que podenajudar a millorar la incontinència sense medicació.
A més, es recomana adoptar hàbits saludables per fer-hi front:
- Orinar cada tres hores i garantir un accés fàcil al lavabo.
- Mantenir una alimentació rica en fibra i beure uns 1,5 litres d’aigua al dia.
- Reduir el consum de begudes estimulants com el cafè o la tònica, evitar l’alcohol i eltabac.
- Practicar activitat física regular i mantenir un pes adequat (IMC < 30 kg/m²).
El Centre Sanitari del Solsonès posa a disposició de la ciutadania els seus professionals perresoldre dubtes i assessorar sobre el tractament i la prevenció de la incontinència urinària.
Recordem, “pastilles, només les necessàries”.