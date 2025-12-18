Les dones dediquen una hora més al dia que els homes a la cura dels nens i la llar

Les dones dediquen 3 hores i 17 minuts cada dia a les tasques de la llar i a la cura dels infants o de persones vulnerables, mentre que els homes hi destinen 2 hores, tal com recull l'Enquesta de l'ús del temps de Catalunya 2024 publicada per Idescat aquest dijous. Segons l'estudi, més de la meitat de les dones planifiquen els àpats, la neteja o la compra a casa, alhora que s'ocupen de les tasques relacionades amb els infants; mentre només ho fa un de cada cinc homes. Si bé, tot i que persisteix, la bretxa de gènere per a les feines domèstiques s'ha reduït en mitja hora diària respecte a l'anterior edició de la mateixa enquesta (2010-2011).
L’Enquesta de l’ús del temps incorpora per primer cop informació sobre aspectes de la planificació d’un conjunt d’activitats que es duen a terme dintre de la llar i que tenen impacte en la conciliació de la vida personal i familiar. Així, segons les dades, el 60% de les dones afirma que planifica els dinars i sopars dels dies laborables, el 53,9% que planifica la compra diària i el 61,6% que planifica la neteja a fons de la casa. Aquests percentatges són més del doble dels corresponents als homes, que afirmen planificar les tasques esmentades en un 23,7%, un 25,8% i un 20,9%, respectivament.
D’altra banda, el 60,1% de les dones afirma que planifica la preparació de la roba que es posen els infants diàriament, mentre que només el 5,4% dels homes afirma que fa aquesta activitat. També en relació amb els infants, el 48,8% de les dones declara que segueix les comunicacions amb l’escola, en contrast amb l’11% dels homes; i el 52,4% de les dones afirma que es responsabilitza principalment de fer el seguiment mèdic dels infants, mentre que en el cas dels homes és el 10,3%.
L'impacte del nivell d'estudis en la breta de gènere per a les feines domèstiques
El nivell d’estudis assolits incideix de manera particular en la planificació de les tasques domèstiques. En concret, el 71,7% de les dones amb nivell d’estudis d’educació primària o inferior declaren que s’encarreguen de planificar els dinars i sopars en els dies laborables, mentre que només un 22,3% dels homes amb aquest nivell d’estudis declara fer-ho. En el cas de les persones amb educació superior, el percentatge de dones que afirmen ser les que planifiquen aquesta tasca es redueix al 53,4%, mentre que el d’homes augmenta fins al 25,4%.
Els catalans dediquen més temps a les xarxes socials que a la vida social en família
L'enquesta també recull que, de mitjana, la població catalana de 10 anys i més dedica una mitjana de 71 minuts al dia a les xarxes socials, una xifra a què s'han de sumar els 36 minuts que passen fent servir missatgeria instantània. Per contra, el temps que es destina a la vida social en família és de 43 minuts. Entre els joves de 10 a 24 anys, la suma del temps per a xarxes i per a missatgeria instantània s'enfila a les 2 hores i 11 minuts cada dia.