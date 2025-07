Baixen els delictes a Barcelona però creixen els incidents amb armes blanques

Barcelona ha registrat un 38,3% més d'incidents amb armes blanques entre el gener i el juny del 2025. En aquests mesos s'han intervingut en el marc del Pla Daga fins a 1.844 armes blanques, un 48,5% més que el mateix període de l'any anterior, i s'han fet el doble d'identificacions. Són dades fetes públiques aquest dilluns coincidint amb la Junta Local de Seguretat de Barcelona, i que detalla l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Per altra banda, s'han reduït un 10% els delictes vinculats a la multireincidència, fruit de la posada en marxa del pla Kanpai, i han caigut un 6,8% els furts, assolint la xifra més baixa dels darrers 10 anys i consolidant la tendència a la baixa iniciada el 2024. A més, les denúncies relacionades amb violències sexuals han augmentat un 17,1%, un fet que fa temps que els experts vinculen també a l'augment de la sensibilitat social amb el tema.

Segons han explicat aquest dilluns en roda de premsa, l'Ajuntament de Barcelona i la Fiscalia Provincial de Barcelona signaran un conveni per crear una unitat de la Guàrdia Urbana que s'adscrigui a la Fiscalia com a unitat de suport policial en funcions de policia judicial. L'objectiu és reforçar la col·laboració en l'àmbit de la investigació dels delictes en àrees com poden ser, per exemple, la multireincidència o la violència de gènere i domèstica.

Cauen un 8,8% els delictes i els furts continuen a la baixa

Entre el gener i el juny d'aquest 2025 s'han registrat 83.646 fets delictius a la capital catalana, un 8,8% menys que el mateix període el 2024 i apropant-se a xifres similars al 2017. La tipologia delictiva més habitual, els furts, han caigut un 6,8%, amb 44.332 furts el primer semestre d'aquest any pels 47.578 del mateix semestre l'any anterior. Així, s'assoleixen les dades més baixes dels últims deu anys excloent el període de restriccions per la pandèmia de la covid, quan l'activitat delictiva d'aquest tipus a la ciutat va caure en picat.

Els robatoris violents a la via pública també disminueixen en un 5,5%. El descens dels robatoris amb força a domicili, a establiment i a interior de vehicle encara és més accentuat, reduint-se en un 31,4%, un 50,7% i un 35,6%, respectivament.

La baixada sostinguda de delictes va acompanyada d'un lleuger augment de la percepció de seguretat entre la ciutadania. Segons l'última Enquesta de Victimització de Barcelona, presentada en el marc de la Junta Local de Seguretat, l'índex de victimització se situa en un 28,6% l'any 2024 i la valoració de seguretat a la ciutat en un 5,5 i en un 6,3 als barris. Les xifres suposen una millora respecte a l’enquesta anterior que situava la victimització en un 29,8% i la valoració en 5,3 a la ciutat i 6,1 als barris.

D'altra banda, el 40,2% de les persones enquestades valora que la seguretat continua igual a la ciutat, 5,2 punts més que l'any anterior, mentre que el 8,6% pensa que ha millorat, el que representa 1,7 punts més que l'any passat. El 41,4% pensa que ha empitjorat, 5,7 punts menys.

Les dades indiquen també que durant l'any 2025 s'han gestionat 4.977 dispositius policials a la ciutat. D'aquests, 3.219 són dispositius de seguretat ciutadana, 1.410 mobilitzacions, 140 grans esdeveniments, 109 desnonaments amb activació policial per part de l'autoritat judicial i 99 operatius d’entrades i perquisicions associats a investigacions. En relació amb el Pla Operatiu Antiterrorista, s'ha augmentat en un 28% les hores de patrullatge i els identificats en un 98%.

Baixen els delictes associats a la multireincidència

D'altra banda, en els sis primers mesos de l'any els delictes associats al fenomen de la multireincidència s'han reduït un 10%. S'ha identificat un 41% més de persones, però les detencions associades s'han reduït només en un 2,9%.

Entorn del Pla Tremall, els Mossos d'Esquadra han detectat 280 persones amb múltiples detencions, 266 de les quals han estat actius enguany. Aquestes 266 persones acumulen 1.776 detencions a la ciutat de Barcelona, i se’ls atribueixen 5.284 fets delictius, principalment furts i robatoris amb violència o intimidació. Els 5 delinqüents amb més detencions n’acumulen 123 aquest any, i 260 antecedents totals.

Fins a la data, s'han dut a terme 29 grans dispositius de ciutat de seguretat ciutadana en els quals s'han detingut 489 persones. Només en referència al pla Kanpai, ja se n’han dut a terme 5 dispositius amb afectació a Barcelona on s’han detingut 232 persones i 100 més han resultat denunciats penalment. Els fets delictius associats a ocupacions s'han reduït un 21,9% i els detinguts han augmentat un 6,3%.

Augmenten les denúncies per agressió sexual

Del balanç presentat aquest dilluns també destaca l'augment de les agressions sexuals en un 17,4%. Entre el gener i el juny del 2025 se n'han registrat 607, més que les 517 del mateix període l'any passat. En l'àmbit de la violència masclista, també creixen les agressions sexuals de 88 a 115 (+30,7%) i els trencaments de condemna, de 219 a 264 (+20,5%). Per contra, baixen les amenaces i les coaccions en un 20,5%.

El Pla d'acció contra les violències sexuals ha tingut com a resultat un augment de les detencions (+31,9%) i els investigats (+14,9%), amb un 29% més d'hores de patrullats i un 47% més d'identificats. La resolució de casos també augmenta, en aquest cas en un 5,2%. Pel que fa a les denúncies relacionades amb violències sexuals augmenten un 17,1%.

Entre els delictes contra les persones, a banda de les agressions sexuals també pugen les lesions, que passen de 2.248 a 2.448 (+7,2%). Per contra, baixen a la meitat els homicidis, ja que se n'han registrat 5 pels 10 del període anterior. També disminueixen lleugerament els maltractaments (-1,7%) i les amenaces (-2,5%) i de manera més significativa les coaccions (-14,6%).

Pel que fa als delictes d'odi i discriminació, se n'han registrat 98 durant aquest primer semestre del 2025, menys que els 124 del 2025, quan es va assolir el pic dels darrers anys.

Més pressió per als punts de venda de drogues

Enguany s'han desmantellat 71 punts de venda de drogues a Barcelona, s'han dut a terme 46 entrades i perquisicions a domicilis, 30 dels quals s'han retornat ja als seus propietaris, s'han detingut 94 persones i s'ha intervingut més de 300 kg de droga.

En total, s'han fet 1.280 detencions per delictes contra la salut pública, el que representa un 23,9% més que l’any 2024. Durant aquest període, s’han intervingut 217 kg de cabdells de marihuana, 122 kg d'haixix, 4,3 kg de cocaïna, 6,62 kg d'MDMA, 2,23 kg de metamfetamina, 323 g de ketamina, 300 grams de crac i 534 grams d'heroïna.

Nova unitat de la Guàrdia Urbana adscrita a la fiscalia

En termes generals, la unitat de la Guàrdia Urbana que es crearà adscrita a la fiscalia durà a terme tasques d'auxili tals com atenció i suport als serveis de guàrdia diaris; auxili tècnic documental, especialment en la recopilació d'antecedents policials i denúncies relatives als investigats multireincidents; i auxili tècnic en la localització o convocatòria de persones víctimes o afectats pels delictes que motivin les detencions o la interposició de denúncies davant dels jutjats de guàrdia.

També està previst que doni suport a diligències extraprocessals del Ministeri Fiscal col·laborant en diligències d’investigació preprocessals d’àmbit municipal, de caràcter documental, testifical o d’inspecció; participant, a requeriment de Fiscalia, en inspeccions relacionades amb locals de risc penal, activitat econòmica il·lícita, explotació laboral, ocupacions conflictives o altres situacions que requereixin coneixement del territori i capacitat d’intervenció ràpida; i coordinar-se amb altres cossos policials en actuacions conjuntes prèviament acordades.

Una altra de les funcions serà la de col·laboració en matèria de delictes de violència de gènere i domèstica. Els agents acompanyaran a víctimes per a la seva localització, protecció i derivació a serveis especialitzats; es coordinaran amb l’àrea de victimologia de Fiscalia per facilitar la recollida d’indicis, l’execució de mesures cautelars i l’atenció personalitzada en la fase inicial de les diligències; i donaran suport logístic en l’execució d’ordres de protecció o sol·licituds d’urgència derivats de les guàrdies.