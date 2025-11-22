70 detinguts amb prop de 580 antecedents en el desè dispositiu contra la multireincidència

El desè dispositiu "Kanpai" contra la multireincidència ha finalitzat amb un balanç de 70 persones detingudes -que acumulen un total de 577 antecedents-, 34 persones investigades (amb 197 antecedents), 122 denúncies administratives per possessió de drogues o armes i 39 intervencions a establiments per la Llei de Seguretat Ciutadana 4/2015.
També s'han recuperat dos vehicles robats, s'han decomissat sis patinets elèctrics i s'han interposat 74 denúncies de trànsit. Més de 800 agents dels Mossos, la Policia Nacional, policies locals i Policia Portuària han participat en aquest desè dispositiu "Kanpai" contra la multireincidència que s'ha desplegat aquesta passada nit i matinada a Barcelona i l'àrea metropolitana.
Concretament, l'operatiu s'ha centrat a les localitats de Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Figueres, l'Aeroport de Barcelona i el metro.
La Regió Policial Metropolitana Barcelona (RPMB) ha acaparat el 50% dels arrestats: 35 persones amb fins a 448 antecedents. Les detencions han estat per motius diversos com requeriment judicial pendent (10), robatori amb violència (5), salut pública (5), estrangeria (4), delicte de furt (3), ordre de detenció pendent (3), amenaces (2), estafa (1), trencament de condemna (1), falsedat documental (1), desordres públics i desobediència (1) o atemptat contra els agents (1).
En paral·lel, la Regió Policial Metropolitana Barcelona també ha sumat 29 investigats, amb 197 antecedents: 13 per furts lleus, 10 per apropiació indeguda, 2 per receptació, 2 per estafa lleu, 1 per tinença d'arma prohibida i 1 per danys lleus. Igualment, s'han efectuat 70 denúncies administratives -la majoria per possessió de substàncies estupefaents (52) i armes (13)-, 34 denúncies de trànsit, 12 intervencions per la Llei 4/2015 a establiments i s'han intervingut 5 patinets elèctrics. Finalment, s'han interposat 260 denúncies administratives per viatjar sense bitllet al metro de Barcelona.
Carterista multireincident detingut a l'L1 del metro
De fet, un dels moments més tensos del desè pla "Kanpai" ha tingut lloc a l'estació d'Arc de Triomf de la Línia 1 del metro, quan un carterista ha intentat robar uns turistes japonesos i ha estat sorprès pels vigilants de seguretat. L'home ha fugit per la via en direcció a l'estació de Marina i s'ha hagut de tallar el pas de combois de la línia vermella durant deu minuts. Després d'una persecució pel túnel que uneix les dues parades de metro, finalment els Mossos i personal de seguretat de TMB han pogut interceptar el lladre que estava "molt nerviós" i s'ha intentat resistir. Per reduir-lo els Mossos han hagut de fer servir una escuma que té uns efectes més lleus que el gas pebre, però que serveix per atordir la persona i salvaguardar la integritat física dels agents.
Efectius del cos de paisà l'han escorcollat i finalment l'han detingut per un delicte lleu de furt, un de desobediència als agents de l'autoritat i un de desordre públics. El cap de Seguretat Ciutadana de la Unitat Regional de Transport Urbà dels Mossos, Eugeni Tarajuelo, explicat que aquesta persona és un "delinqüent actiu amb risc de persistència, un multireincident amb antecedents recents per robatoris violents i furts".
Sis detinguts i 11 denunciats per armes o drogues a La Mina
Finalment, el barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs ha estat un dels altres epicentres del desè pla "Kanpai" contra la multireincidència i s'ha posat setge a diferents "punts de conflictivitat" del barri. Només durant les primeres hores s'han identificat més de 60 persones -amb 350 antecedents en total-, s'han intervingut diverses armes blanques i s'han registrat dos bars a la plaça de Camaron, on els darrers mesos s'havien originat baralles entre diferents clans familiars. El balanç final a la Mina ha estat de sis persones detingudes -que sumen 40 antecedents-, 11 denunciats per armes o drogues, 3 denúncies de trànsit i tres intervencions a establiments per la Llei de Seguretat Ciutadana 4/2015.