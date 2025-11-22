Els Mossos d'Esquadra actuen sota el pla «Kanpai» a La Mina: 58 persones, 350 antecedents

El dispositiu "Kanpai" a l'àrea metropolitana ha tingut un dels seus epicentres a La Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès, on els Mossos d'Esquadra han posat setge sobre diferents punts de conflictivitat del barri.
Només durant les primeres hores, s'han fet sis actuacions en què s'han identificat 58 persones que sumaven prop de 350 antecedents. Hi ha hagut també dos detinguts i s'han intervingut diverses armes blanques. Una de les actuacions ha tingut lloc a dos bars de la plaça Camaron, on els darrers mesos s'havien originat baralles entre diferents clans familiars. "S'ataca quirúrgicament determinats punts per dificultar l'activitat delictiva", ha explicat el sotscap dels Mossos a Sant Adrià de Besòs, el sergent Isaac Rodríguez.
L'objectiu global del "Kanpai" de lluita contra la reincidència pren una dimensió especial al barri de La Mina, on la reiteració delictiva és una constant. I amb campanyes com aquestes volen "intentar que els delinqüents se sentin arraconats".
Per fer-ho, els Mossos d'Esquadra han activat les seves unitats d'elit i s'han fet acompanyar d'agents d'altres cossos per poder "atacar el delinqüent" des de totes les vies possibles. En el cas de La Mina s'ha volgut posar el focus en "persones conegudes" per la policia per nombrosos antecedents de diferents tipologies.
"La multireincedència la podem entendre des de moltes perspectives", ha detallat el sergent Rodríguez. Una de les actuacions més importants ha estat als bars dels baixos de l'edifici Mart, a la plaça Camaron. Allà, els Mossos han entrat en dos establiments que és punt de reunió habitual de delinqüents del barri.
Entre les principals troballes destaquen dues armes blanques de grans dimensions. "Podrien haver estat col·locades en alguna baralla o una temptativa de lesions o fets més greus", alerta el sotscap dels Mossos a Sant Adrià, que recorda que les intervencions del pla "Kanpai" "no són aleatòries".
Rodríguez explica que gràcies a tota la informació "d'intel·ligència" que es recull és possible "prendre les mesures policials adients per controlar la zona i esclarir els fets greus que se succeeixen al barri". En aquest sentit, a principis de setembre explica que hi va haver un incident amb 28 trets.
Als bars conflictius també han fet entrada agents de la Policia Local de Sant Adrià de Besòs, que hi ha fet inspeccions de tipus administratius. Segons el balanç del cos municipal, un dels bars no tenia llicència i cap dels dos disposava d'assegurança de responsabilitat civil.
Els locals, segons han detallat des de la Policia Local, tampoc complien cap mena de mesura de seguretat antiincendis i estaven també fora de normativa en qüestions d'higiene i salubritat. S'han trobat escarabats campant per les parets i els banys estaven destrossats i no tenien els sanitaris instal·lats.
Dos detinguts per ordres judicials pendents
Abans d'aquestes actuacions a l'edifici Mart, els Mossos d'Esquadra s'han desplegat també en altres punts del barri, fent tres controls de pas en diferents ubicacions, i també en un assentament que s'havia detectat com a punt de receptació de material robat i distribució de drogues.
Els Mossos d'Esquadra detallen que en aquests espais és habitual trobar-hi persones amb greus addiccions i nombrosos antecedents policials. Cometen petits fets delictius, com furts o robatoris, per poder-se pagar la dosi, detallen els agents sobre el terreny.