Detenen la propietària d'una joieria de Barcelona que comprava i revenia objectes robats

Els Mossos d'Esquadra han detingut la propietària d'una joieria de l'Eixample de Barcelona per comprar i revendre objectes provinents de robatoris i furts. La dona portava joies i diners en efectiu amagats als sostenidors i es desplaçava a altres establiments per vendre les peces que havia adquirit al seu establiment.
El passat 22 d'octubre, amb la col·laboració d'Inspecció de Treball de la Generalitat i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, els Mossos van detenir la dona i van dur a terme una entrada administrativa a un dels locals que regentava. Durant la investigació, la policia va intervenir dos cops joies a la investigada. En un d'aquests casos, s'ha pogut confirmar que les joies provenien d'un robatori amb força a un domicili de Cervera al juny i ja s'han pogut retornar als propietaris.
La investigació va començar el juliol, arran d'un incident en què un home que va anar a vendre joies sostretes va ser víctima presumptament del robatori del seu telèfon mòbil a dintre d'un dels establiments. Les gestions van anar dirigides cap als propietaris dels locals, un dels quals es trobava a presó. Un cop investigats, la policia ha confirmat l'activitat delictiva d'aquests.
També s'ha determinat que, un cop es venien les joies, la dona detinguda no lliurava cap mena de comprovant de venda. A més, la majoria dels clients habituals que rebien els establiments investigats tenien antecedents policials per delictes contra el patrimoni o contra la salut pública. Ara, la detinguda està a disposició judicial des del 24 d'octubre i se li atribueixen delictes de receptació, entre d'altres.