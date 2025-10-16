BComú permetrà el pas inicial del pressupost de Collboni després de negociar una mediació per Vallcarca

El primer pas del pressupost i de les ordenances fiscals que Jaume Collboni vol aprovar a Barcelona per a l'any 2026 ja té els suports garantits. Així ho ha confirmat la presidenta de BComú, Janet Sanz, que ha detallat que l'equip de govern s'ha mogut en les dues carpetes clau que els comuns havien posat sobre la taula la setmana passada, quan els socialistes van anunciar la seva proposta de comptes anuals. Llavors, Sanz va assegurar que no donarien suport a la proposta econòmica si no canviava el to del govern amb els lloguers de temporada i amb els desallotjaments de famílies previstos a Vallcarca. Ara, BComú assegura haver arrencat un parell de compromisos a l'executiu i defensa que amb això és suficient per atorgar un "vot de confiança" al govern. Almenys amb aquesta votació inicial. Així, el PSC, que ja comptava amb el suport públic d'ERC des d'aquest dimecres, es garanteix assistir a la comissió extraordinària d'aquest dijous amb el tràmit assegurat.
La cap de files dels comuns ha detallat que els darrers dies havia obert una negociació directa amb Collboni, i que li havia plantejat la possibilitat d'obrir "una taula de mediació" en què participin tant el consistori com el veïnat afectat per l'amenaça dels desnonaments de Vallcarca. I que s'havia proposat que el mediador fos el síndic de greuges barceloní, David Bondia. Segons Sanz, estaria havent-hi moviments en aquest sentit. "L'alcalde m'ha dit que està treballant en aquesta proposta", ha establert la regidora que afronta els seus últims mesos a l'Ajuntament.
En una compareixença posterior, la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, ha confirmat el pas endavant amb el conflicte obert a Vallcarca i ha explicat la formació de l'espai negociador. La idea és desplegar-lo "per poder abordar les alternatives habitacionals per a les persones afectades", ha resolt Bonet, com un primer pas.
Reactivar els lloguers de temporada, però mirant al Parlament
En el mateix sentit, malgrat indicar que el govern del PSC ja havia explicat que tramitaria abans la regulació de lloguers de temporada municipal, la màxima representant de BComú ha anunciat que ara l'executiu socialista ha renovat el seu "compromís" amb la mesura i els ha garantit que ho portaran a votació "abans de finals d'any". La idea d'aquesta primera mesura que es presentarà al plenari municipal -una Modificació del Pla General Metropolità (MPGM)- és definir en una normativa que l'ús prioritari dels habitatges és el residencial, i que el lloguer de temporada queda fora d'aquest plantejament. Més endavant en el temps, caldria elaborar un pla especial urbanístic per decidir si es restringeix l'existència de contractes temporals a algunes zones de Barcelona. Això, però, ja arribaria l'any vinent, després que la Generalitat tramiti una nova norma per regular els lloguers de temporada, ha remarcat Bonet.
En qualsevol cas, la idea és poder limitar l'existència dels contractes de temporada, una de les principals fuites de la regulació de lloguers que contribueix a la pujada de preus del mercat de l'habitatge i a la reducció dels drets dels inquilins. Malgrat que un ampli espectre polític fa temps que reconeix aquesta problemàtica, encara no hi ha hagut cap mesura que afecti aquests contractes al país.
Un camí inicial
Això, però, només obre el camí per al tràmit tant dels pressupostos com de les ordenances fiscals. No assegura el vot final, ha remarcat Janet Sanz. De fet, veient l'històric del mandat, encara queda un llarg camí perquè Collboni pugui garantir l'avenç definitiu dels comptes anuals i del pla fiscal. Si no se'n surt, almenys amb el pressupost, sempre podrà recórrer a la moció de confiança, una via que ja va utilitzar l'any 2024.