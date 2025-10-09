Collboni arrenca el pols del pressupost 2026 amb uns comptes rècord i l'escepticisme de l'oposició

Arrencar ràpid i veure com reaccionen els altres. Aquest és el moviment del qual ha partit el govern de Jaume Collboni, a Barcelona, per presentar el pressupost del 2026 a l'Ajuntament. Els comptes tornen a ser de rècord, com ja ha anat succeïnt els anys anteriors, i aquest cop superen per primera vegada els 4.000 milions d'euros. Una de les partides més destacades és la d'habitatge, que s'enduria uns 240 milions, quan dos anys enrere es quedava en 153 milions anuals. L'augment, en dos exercicis, seria del 56%, en una carpeta que s'ha acabat convertint en el principal maldecap dels habitants de la ciutat, segons el baròmetre municipal. Ara bé, aquesta proposta encara podria canviar molt. El quart tinent d'alcaldia, Jordi Valls, ha sostingut que "hi ha marge de negociació".
El mateix Valls ha destacat que els comptes tindrien els diners necessaris per fer front a la licitació que requereix la darrera fase de la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal, des de Verdaguer i fins a Francesc Macià. Tanmateix, no ha volgut parlar de cap calendari per iniciar-ne les obres. "Els compromisos polítics són amb els processos de licitació. La pregunta és si tindrem capacitat de licitar-lo, i la voluntat és que volem intentar licitar el projecte. Això no és fer una porta a casa. Això és un projecte que té dosis de complexitat, també pressupostàries", ha reblat el tinent d'alcalde, en relació a la coincidència temporal amb les obres de la L8 però també a l'aportació econòmica que depèn de la Generalitat.
Una oposició girada amb la proposta de Collboni
Les paraules conciliadores, però, no han sorgit efecte en una oposició que veu la maniobra del govern Collboni com una arrencada abrupta, desplegada sense un consens previ. "Tot i la propaganda, Collboni, Valls i el PSC refermen el seu fracàs i ja donen per perdut també el pressupost de 2026 quan anuncien que el porten a aprovació en una comissió la setmana que ve, sense donar cap marge de negociació”, ha expressat el regidor juntaire Arnau Vives. "Quin govern es pot permetre el luxe d'anar a una roda de premsa d'un pressupost sense haver parlat amb ningú? Nosaltres vam aconseguir quatre pressupostos i no fèiem rodes de premsa així", ha expressat també l'encara presidenta del grup de BComú, Janet Sanz. Per canviar el posicionament, els comuns demanen dues coses: activar la regulació municipal dels lloguers de temporada que fa gairebé un any que es va anunciar i deixar de banda la idea de desallotjar els pisos ocupats a Vallcarca pel projecte de la rambla verda.
Després d'haver-se quedat els dos exercicis anteriors únicament amb el suport d'ERC, sense arribar a la majoria necessària per aprovar els pressupostos municipals, l'executiu socialista afronta ara una nova possibilitat d'aprovar a l'Ajuntament els primers comptes del mandat. De moment, però, els suports semblen llunyans, després que les dues principals forces de l'oposició (Junts i BComú) hagin criticat el to i el format de la proposta. Sigui com sigui, d'entrada ja hi ha un pressupost de 4.180 milions d'euros sobre la taula.
