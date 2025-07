BComú anuncia que no negociarà «res» amb el PSC mentre mantingui els desnonaments de Vallcarca

BComú apuja la pressió sobre el PSC. La líder dels comuns a Barcelona, Janet Sanz, ha assegurat aquest dijous que la seva força ha decidit trencar totes les relacions amb el govern de Jaume Collboni mentre l'executiu socialista mantingui la idea de desallotjar tres finques municipals del barri de Vallcarca. Els dos edificis i el local en qüestió, que fa anys que van ser ocupats, donen sostre a 13 menors d'edat. Actualment, no hi ha un pla de reallotjament digne al barri amb lloguer social per als afectats, que és el que reclamen les entitats veïnals mobilitzades. El que sí que hi ha és la previsió de desallotjar les finques. Això, però, ara s'ha convertit en una línia vermella per a Barcelona en Comú, que anuncia un canvi de to.

"O el govern de Jaume Collboni atura els desnonaments de Vallcarca de forma immediata, o Barcelona en Comú no negociarà res amb el govern municipal. Ni parlarem de la modificació de crèdit, ni parlarem de les ordenances fiscals, ni parlarem dels pressupostos, ni de plans urbanístics. Res. Estem en un context en què l'emergència habitacional és la màxima preocupació de la gent", ha expressat la presidenta del grup municipal, Janet Sanz, en una compareixença davant els mitjans de comunicació. De fet, també ha recordat que el nou baròmetre municipal ja situa l'accés a l'habitatge com el principal problema de la ciutat.

En concret, la decisió implica que els comuns s'aixequin immediatament de les taules de negociació de diverses carpetes obertes a l'Ajuntament, com la modificació de crèdit de 100 milions d'euros que persegueix el govern municipal o la reforma de l'ordenança de civisme.

El moviment inèdit de BComú arriba en un moment en què les relacions tampoc eren les més fluïdes amb els socialistes. Fa poc, el govern municipal va intentar aprovar una canvi en els pressupostos per poder-hi afegir 100 milions d'euros, ja que els tenen prorrogats. Tanmateix, el grup presidit per Janet Sanz va fer saltar pels aires els càlculs de Collboni. La condició que van posar llavors per donar llum verda al pacte econòmic era que el PSC descartés reformar la reserva obligatòria del 30% d'habitatge protegit als nous edificis o les grans rehabilitacions que es facin a la ciutat. Ara, els comuns volen anar més enllà i aconseguir que l'executiu local desestimi un altre projecte: el buidatge i enderroc de tres finques ocupades al centre de Vallcarca.

El cas Vallcarca

Als blocs protagonistes d'aquest estira-i-arronsa municipal viuen una quarantena de persones. Una quarta part d'aquesta gent són nens i adolescents. De moment, com les famílies van accedir a aquest sostre a través de l'ocupació -després que els immobles quedessin atrapats enmig de la indefinició urbanística durant anys- no se'ls hi ha ofert cap reallotjament permanent, com podria ser un pis amb contracte de lloguer social. La Mesa d'Emergències que atén els casos de famílies desnonades està desbordada i acumula més de 700 famílies amb expedients aprovats que esperen un habitatge on poder entrar a viure. Tanmateix, l'Ajuntament assegura que buscarà solucions socials per a totes les famílies de Vallcarca, amb especial atenció als nuclis amb menors d'edat a càrrec.

De moment, però, els habitants dels immobles ja han hagut de conviure amb la data del desallotjament administratiu. Una mobilització a peu de carrer, amb centenars de participants, va servir per donar suport als veïns que s'hi volien quedar i a evitar la possible arribada d'antiavalots policials per buidar els immobles. A més, la protesta -a la qual es van sumar diversos regidors dels comuns- també va assenyalar com a problema de fons el disseny del pla urbanístic que justifica els enderrocs de les finques: les entitats mobilitzades temen que la transformació del barri suposi una elitització de Vallcarca, i que s'acabi expulsant els veïns menys benestants.

La regidora Janet Sanz ha lamentat que "no hi ha hagut cap tipus de diàleg amb les veïnes per buscar alternatives" a les afectacions del pla urbanístic de la rambla Verda. En aquest sentit, ha assenyalat que "no és un pla urbanístic dirigit a posar més arbres, és un projecte que encara no sabem què és", i ha insistit que desallotjar finques municipals per fer fora veïns que fa temps que hi viuen de manera estable sense tenir clar que aquell sòl no s'acabi convertir en un solar abandonat sine die, seria un error.

Un escenari polític més tensat

En l'àmbit merament polític, a més, ja fa mesos que BComú i PSC -exsocis de govern els darrers dos mandats- estan especialment allunyats. Un fet que també implica Junts, l'altre possible gran soci del govern Collboni. Les relacions amb els grans grups de l'oposició se li ha complicat a l'alcalde socialista. Tothom ja mira cap a les eleccions municipals del 2027, i els acords són més cars.