El ple del Parlament ha estat protagonitzat per un nou xoc entre el Govern i Junts pel nou model de finançament. Però ha tingut ERC com a protagonista col·lateral. Una burla d'Alícia Romero sobre el referèndum de l'1-O ha indignat les files republicanes, que han escenificat l'enuig a través del president del grup parlamentari Josep Maria Jové, que s'ha dirigit a la consellera d'Economia tot just ha acabat la seva resposta al diputat de Junts Toni Castellà.
Què ha passat exactament? El diputat de Junts ha demanat "més concreció" després de la primera resposta de Salvador Illa al ple sobre el finançament i ha lamentat el retard en la presentació del nou model. "Vaig sentir alguns diputats dir que en 18 mesos Catalunya seria independent i em sembla que ja portem uns quants anys i això ho ha passat", ha replicat la consellera d'Economia, fet que ha indignat Castellà, que ha demanat "no compara un referèndum amb una reforma del finançament" i ha reivindicat la victòria de l'1-O. Romero també ha recordat que Junts no va fer la independència i que després no ha entrat a negociar res.
Però la resposta tampoc ha agradat a ERC. Quan ha acabat el debat entre Romero i Castellà, Jové s'ha aixecat de l'escó i, picant dos cops sobre el faristol (buit) d'Illa, ha aixecat el dit a la consellera d'Economia davant la sorpresa seva i de la resta de membres del Govern. Què ha transmès Jové a Romero? Segons expliquen fonts republicanes, el president del grup parlamentari republicà li ha dit que "no frivolitzi" amb l'1-O per barallar-se amb Junts. Tant ERC com els Comuns han evitat parlar de finançament en el ple d'aquest dimecres, però el to de Romero amb Junts no ha agradat a les files republicanes.
Més enllà d'aquesta discussió, Romero ha assegurat que després del Consell de Política Financera i Fiscal s'obre la porta a obtenir "més concrecions" del nou sistema de finançament i que això pot obrir la porta als pressupostos. La consellera d'Economia també ha assegurat que publicaran les balances fiscals quan es presenti la llei de pressupostos. Castellà ha allargat la mà al PSC perquè "abandonin la foscor de l'estat espanyol i retornin a la llum del catalanisme" per demanar-los que s'uneixin a un "acord de país" per un concert econòmic, però Romero li ha fet una contraoferta en el mateix sentit: que Junts s'uneixi al consens pel nou finançament.