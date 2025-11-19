El baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) continua donant la victòria a Pedro Sánchez en cas d'eleccions espanyoles, cosa que no és sorpresa, però també anticipa un gir a la dreta al Congrés. El baròmetre d'aquest novembre, publicat aquest dimecres, fa caure la intenció de vot del PSOE malgrat que tindria deu punts d'avantatge respecte al PP quan en l'anterior baròmetre la distància era de 15 punts. Per altra banda, apunta a un creixement dels percentatges dels populars i de Vox, que continuen frec a frec.
Així doncs, el PSOE guanyaria les eleccions amb un 32,6% dels vots (-2,2 respecte a l'anterior baròmetre de l'octubre), el PP es quedaria en el 22,4% (+2,6), Vox en el 18,8% (+1,1), Sumar en el 7,1% (-0,6) i Podem en el 4% (-0,9). Les forces independentistes, tant catalanes com basques i gallegues, viuen un petit repunt de tan sols unes dècimes. ERC obtindria un 2,2% dels vots (+0,2) i Junts es quedaria amb l'1,1% (-0,1). Bildu guanya dues dècimes i s'alça fins a l'1,2% davant la caiguda del PNB, que perd dues dècimes i es queda en el 0,7%. El BNG guanya tres dècimes i s'alça fins l'1,1% de vot.
Preferències com a president espanyol
Malgrat que tots els líders polítics suspenen, Pedro Sánchez és el més ben valorat. Segons el CIS, el president del govern espanyol obté una puntuació mitjana de 4,14 punts i el segueix Alberto Núñez Feijóo amb una puntuació de 3,43 punts. Yolanda Díaz se situa entremig dels dos líders de PSOE i PP amb una puntuació de 3,99 punts, mentre que Santiago Abascal marca un dels registres més baixos amb un 2,98.
Sánchez també és la persona preferida per ser president del govern espanyol a parer del 24,5% dels participants en l'enquesta, mentre que Abascal ho és de l'11%. Feijóo només és el preferit del 8,9% dels espanyols i Díaz cau fins al 3,8%. Una altra dada remarcable en aquest apartat: hi ha més espanyols que prefereixen Gabriel Rufián com a president (3,6%) que a Isabel Díaz Ayuso (2,9%).
L’estudi es va realitzar amb 4.000 entrevistes entre el 3 i el 12 de novembre, quan ja s'havia produït el trencament de Junts amb el PSOE. Una majoria de la població considera que la situació econòmica general d’Espanya és “dolenta” (37,1%) o “molt dolenta” (21,5%), contra un 31% que diu que és “bona” i un 3,1% que diu que és “molt bona”. Però quan es pregunta per la situació econòmica personal les dades es tornen. Un 59,9% diu que és “bona” i un 4% “molt bona”, mentre que un 19,3% diu que és “dolenta” i un 6,9% “molt dolenta”.
Els principals problemes dels ciutadans són l’habitatge (40% de respostes), els “problemes polítics en general” (19%) i la immigració (18,9%), per davant dels “problemes de tipus econòmic” (18,9%), la qualitat de l’ocupació (16,2%) i l’atur (14,4%).