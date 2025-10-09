El judici contra el guàrdia urbà que va disparar un home sense sostre a Barcelona ja té data

El judici contra l'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona que va disparar el 2020 contra un home en situació de sensellarisme se celebrarà el 23 i 24 d'octubre, tal com ha avançat El Matí de Catalunya Ràdio. És el primer judici a un policia del cos per disparar contra un ciutadà i haurà de determinar si l'ús de l'arma estava justificat o va cometre un homicidi en grau de temptativa. A banda, l'home sense sostre està acusat d'atemptat contra l'autoritat.
Els fets es remunten al 21 de novembre de 2020, quan un dispositiu de la Guàrdia Urbana es va personar al barri del Fort Pienc per l'alerta dels veïns per la presència d'un home sense llar. En arribar, van iniciar una persecució per Passeig de Sant Joan i un agent va acabar disparant contra ell.
L'home va sobreviure, però va estar mesos ingressat a l'hospital. En un primer moment, l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana van justificar que el tret havia estat inevitable perquè l'home havia amenaçat els agents amb un ganivet, però les gravacions in situ van posar en dubte la versió, ja que mostraven que el sospitós tenia un braç en cabestrell i duia una bossa a l'altra mà.
Amb la publicació de les imatges, el consistori i el cos de policia municipal se'n van desmarcar i es va iniciar un procediment judicial d'instrucció que, després que s'arxivés el cas en un primer moment. Ara, l'agent seurà al banc dels acusats i l'acusació popular a càrrec de la Fundació Arrels demana que se li imputi un delicte d'homicidi en grau de temptativa.