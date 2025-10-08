Un futbolista de la Lliga, imputat per agressió sexual amb violència

El futbolista murcià de 28 anys Rafa Mir, actual jugador de l'Elx en condició de cedit del Sevilla, ha estat processat per un delicte d'agressió sexual amb violència. Concretament, els presumptes fets van succeir fa més d'un any, l'1 de setembre de 2024, quan jugava al València, també en condició de cedit. Així mateix, també s'ha imputat al porter Pablo Jara, jugador de l'equip estatunidenc Richmond Kickers.
La instructora del cas entén que de les diligències practicades durant la instrucció denoten indicis i no simples sospites. El futbolista presumptament va agredir sexualment dues vegades a una de les dues noies, que tenia 21 anys i que, juntament amb Jara i un altre amic, van conèixer en una discoteca de València. Els fets van ocórrer a casa del futbolista murcià quan jugava pel Valencia, concretament en un lavabo i en la piscina.
Pel que fa a Jara, futbolista xilè que juga als Estats Units, se l'imputa per presumptament agredir sexualment "sense accés carnal" i d'un delicte lleu de lesions a la segona noia, també a casa de Rafa Mir.
Segons un atestat de la Guàrdia Civil, que recollia la declaració d'una d'elles, "la va ficar dins del lavabo, va tancar la porta i va posar el pestell perquè no pogués sortir". Aquesta també va assegurar que estava "en shock" que va plorar i que va suplicar que la deixés sortir.
Declaració el 13 d'octubre
Per tot això, la jutgessa ha demanat a Mir una fiança de 12.500 euros i de 5.000 a Jara. Així mateix, ha citat als dos jugadors perquè declarin el pròxim dilluns 13 d'octubre al jutjat de Llíria, a València. En el cas de Rafa Mir, se li ha donat el permís de comparèixer telemàticament després que la seva representació legal ho sol·licités.
La denúncia va ser interposada per la presumpta víctima i es va detenir a Mir, però la declaració del futbolista als jutjats negant els fets i expressant el consentiment de les dues parts, va fer que l'alliberessin de manera provisional i cap de les parts va sol·licitar la presó preventiva.
Ara mateix el futbolista de l'Elx es troba amb el passaport retirat i la prohibició de sortir del país, una ordre d'allunyament de 500 metres de la denunciant i la seva amiga, a més de signar setmanalment als jutjats. Els fets van transcórrer mentre era jugador del València en condició de cedit i el conjunt xe li va imposar una sanció econòmica i un cop finalitzada la temporada va tornar a Sevilla, qui el va tornar a cedir a l'Elx per a l'actual temporada.