La Lliga canvia el color dels dorsals del Barça en la tercera equipació

El partit que es disputa entre el Barça i el Sevilla, deixa una de les imatges més estranyes de la jornada. Molts espectadors s'han quedat sorpresos a la vegada que estranyats amb els dorsals del Barça. Els blaugranes avui han vestit amb la tercera equipació, la taronja i amb uns dorsals de color blanc que no s'havien vist amb anterioritat en l'equip blaugrana i en aquesta samarreta. El motiu? La Lliga.
El reglament de la lliga espanyola obliga a mantenir un to monocromàtic entre el nom i el dorsal, i això, concretament xoca amb una de les novetats de la tercera equipació del Barça, la qual jugava amb el contrast de la part superior de l'elàstica i la central. Concretament gran part de la samarreta és d'un color taronja llampant i la part superior de l'esquena és blau marí, just on va enganxat el nom.
La gràcia -i part de l'atractiu- de la samarreta és trencar amb l'establert. Aquest cop el que està establert i és inamovible són les normes de la lliga de Javier Tebas, la qual ja va impedir que el Barça debutes a la lliga amb la seva segona equipació per -suposadament- crear confusió visual amb la del rival.
Una solució que agreuja el problema?
El cas és que aquesta tercera equipació juga amb el contrast entre la part superior de la samarreta i la central, i mentre les lletres són taronja llampant sobre blau, els números són blaus sobre taronja. Però aquesta atrevida combinació ja s'ha vist sobre el terreny de joc, concretament en Champions contra el Newcastle, però en aquell cas es jugava sota reglament de la Lliga de Campions i no sota normativa espanyola.
Així doncs, el resultat ha estat que per poder lluir aquesta samarreta, el Barça ha creat una tipografia especial per la Lliga de color blanc, i, ara sí, el número i el color són del mateix color. Tot i això, el reglament de la Lliga obliga a situar un color que sigui fàcilment distingible de la samarreta i es pugui llegir sense dificultats, i sembla que això no s'ha assolit del tot. Entre la sorpresa i l'estranyament del públic i espectadors televisius també ha crescut la queixa dels aficionats sobre el color dels números i al nom que costa de veure, com a mínim, a través de la televisió.
Alguns aficionats han parlat sobre el tema a les xarxes socials, i algun atrevit ha arribat a comparar la visibilitat i definició dels números del Barça amb el mapa del temps de 3Cat en el seu debut com a nou format.