De la Fuente torna a convocar Lamine amb la selecció espanyola: «Tothom ha jugat amb molèsties»

Luis de la Fuente tira pel dret. L'entrenador de la selecció espanyola ha convocat Lamine Yamal per l'aturada de seleccions de la setmana vinent. Tot i que Lamine fa tot just una setmana que va superar la lesió que va fer-se en l'anterior concentració, de la Fuente torna a comptar amb ell.
En la roda de premsa posterior, quasi totes les preguntes dels periodistes han girat entorn de la convocatòria del jove de Rocafonda. De la Fuente ha intentat evitar el tema, però finalment ha decidit explicar la seva versió de què va passar a l'anterior convocatòria: "Són molèsties i dolors controlables, normals", tothom ha jugat amb molèsties a futbol", ha afirmat. Entrant al detall, assegura que Lamine "no tenia dolors abans de començar el partit i va sentir alguna molèstia en acabar". El seleccionador ha tancat l'explicació posant-se d'exemple a si mateix. "En divuit anys com a futbolista mai he entrenat o jugat sense tenir alguna molèstia".
Versions contradictòries amb Flick
La versió de De la Fuente contrasta amb la de Hansi Flick. "Va marxar a la selecció amb dolor i no va entrenar. Li van donar analgèsics per jugar. Tenien com a mínim tres gols d'avantatge en cada partit i va jugar 73 minuts i 79, i entre els partits no va poder entrenar. Això no és cuidar el jugador. Estic molt trist amb això", va denunciar l'entrenador del Barça.
A De la Fuente també li han preguntat per aquestes declaracions i ha contestat que "no hi ha cap conflicte amb Flick" tot i que ha assegurat que el van sorprendre les declaracions de l'entrenador alemany. "Ell ha estat seleccionador nacional i creia que tindria empatia cap als altres seleccionadors", ha sentenciat.
A la convocatòria també hi ha quatre jugadors del Barça. Cubarsí, Pedri, Ferran i Dani Olmo. Es queda fora Eric Garcia, tot i els rumors de la seva possible inclusió, així com Balde, Casadó o Fermín, aquest per lesió. A banda de Lamine, Olmo i Cubarsí, a la convocatòria hi ha tres catalans: David Raya, Marc Cucurella i Aleix Garcia.
Marc Bernal, amb la sub-21
Lamine Yamal no és l'únic futbolista del Barça que anirà convocat amb Espanya tot i tenir poc ritme de competició després d'una lesió. Marc Bernal, que ha jugat vint minuts aquesta temporada un cop superada la lesió al lligament encreuat del genoll, ha estat convocat per la selecció espanyola sub-21. Serà el debut del jugador berguedà a la categoria i és l'únic futbolista del Barça convocat.