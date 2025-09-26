De la Fuente contesta Flick després de la lesió de Lamine: «Ni me'n recordo ni m'interessa»

El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha exposat la seva indiferència sobre les queixes que l'entrenador blaugrana Hansi Flick va fer després que Lamine Yamal tornés a Barcelona lesionat per haver jugat amb Espanya. L'estrella del Barça manté una lesió al pubis que l'ha fet perdre tres partits -per ara- després que tornés de la concentració espanyola en què havien de jugar dos partits de classificació pel Mundial.
Hansi Flick, molest
Un cop el club blaugrana va identificar la lesió que patia Yamal, Hansi Flick no va poder estar-se a la roda de premsa i va assenyalar el maltractament de la selecció espanyola: "Va marxar a la selecció amb dolor i no va entrenar. Li van donar analgèsics per jugar. Tenien com a mínim tres gols d'avantatge en cada partit i va jugar 73 minuts i 79, i entre els partits no va poder entrenar. Això no és cuidar el jugador. Estic molt trist amb això", va denunciar Flick.
Els dos partits en què es va fer jugar Lamine Yamal va ser contra Turquia que va acabar amb un 0-6 i el de contra Bulgària, que va acabar guanyant la selecció espanyola amb una diferència de tres gols. Tot i aquesta diferència en el resultat final -i en el joc-, l'estrella blaugrana va jugar més de 70 minuts en ambdós partits mentre ja patia mal d'esquena.
Lamine, lesionat
Tot feia sembla que necessitaria un parell de sessions especials d'entrenament i estaria resolt, però la realitat és que Yamal ha hagut d'absentar-se durant tres partits: contra el València, el Newcastle i l'Oviedo, i queda per veure si podrà ser present al següent contra la Reial Societat.
De la Fuente, despreocupat
Ara, davant els micròfons dels periodistes Luis de la Fuente ha demostrat la seva falta d'interès per l'equip blaugrana, el qual cedeix vora vuit jugadors a la selecció. El seleccionador espanyol s'esperava la pregunta dels periodistes respecte a l'afectació que ha tingut Lamine en tornar a Barcelona i com això ha fet que es remogués el nas des de les oficines i la banqueta del Barça.
"Avui, a la meva terra, en aquest moment no me'n recordo del que ha dit Flick, ni m'interessa", ha respost davant les preguntes dels periodistes i ha tancat la porta a un major rebombori. Concretament, el tècnic espanyol es trobava a Logronyo per rebre un homenatge per part de la Federació de la Rioja i no ha tornat a ser repreguntat per tema.