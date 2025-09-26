Sempre arriba el moment de dir adeu, sigui tard o d'hora. En aquest cas ha estat més aviat tard: Sergio Busquets penja les botes als 37 anys després d'una carrera professional digna dels millors jugadors de la història. El jugador de Badia del Vallès ha anunciat aquesta matinada a través de les seves xarxes socials i d'un vídeo que es retira.
Un dels millors centrecampistes del futbol ha comunicat que un cop finalitzi la temporada deixarà el futbol i així també el club en el qual juga actualment envoltat d'exblaugranes, l'Inter Miami. "Em retiro, feliç, orgullós, ple i sobretot agraït", diu en el vídeo de comiat que ha titulat amb "Tot final és un nou inici".
El jugador agraeix a tots aquells que han fet possible "gaudir durant quasi 20 anys de la història que sempre havia somiat". Durant el vídeo apareixen imatges del jugador català sobre el terreny de joc i mostrant l'estil que feia enamorar a molts entrenadors. També dona gràcies als companys, a qui sempre l'ha acompanyat i a haver jugat a llocs meravellosos, mentre apareixen imatges de jugades amb Andrés Iniesta, Leo Messi, el Camp Nou, la seva família i aficionats.
"Jugar de Busquets"
Potser fora del cercle blaugrana i dels entesos del futbol ha passat més desapercebut, però que es titlli a algú de "juga de Busquets", és la manera més exacta per referir-se a un jugador que se li assimila i és un dels elogis més excelsos que se li pot fer a un jugador de futbol. Busquets ha estat el far per treure la pilota des del darrere i el primer a saltar a la pressió. El pal de paller del tiqui-taca. I, si bé, no ha rebut cap premi individual de prestigi, més enllà d'alguna aparició en el millor onze de l'any de la FIFA i de France Football, els entesos coincideixen a afirmar que n'ha guanyat menys dels que mereixia.
En el vídeo explica que el millor que s'emporta és l'escalfor dels aficionats i els amics que ha fet sobre el camp, mentre apareixen retalls de vídeos aixecant copes i celebrant sobre el terreny de joc. I és que cal recordar que Busquets ha guanyat 32 títols amb el club de la seva vida: tres copes d'Europa, nou lligues, set copes del rei, tres Mundials de clubs i tres Supercopes d'Europa, entre molts d'altres.
El Barça, el club de la seva vida
"Gràcies al Futbol Club Barcelona, el club de la meva vida, allà vaig fer realitat els somnis que tenia de petit, vestir la samarreta que estimava en centenars de partits, vaig celebrar títols i he viscut moments únics al Camp Nou que mai oblidaré", diu Busquets sobre el club que ha gaudit del seu joc durant quinze temporades i arribant a lluir el braçal de capità. Concretament, ha jugat més de 700 partits i només es troba per darrere dels seus amics Messi i Xavi.
Així mateix, també ha agraït a la selecció espanyola, amb qui va guanyar un dels títols més apreciats del món com és el Mundial, i a l'Inter Miami, on hi va anar l'any 2023, per deixar-lo "formar part d'un projecte en creixement" on ha jugat amb Leo Messi, Jordi Alba, Luis Suárez i Mascherano.
Si l'èxit el segueix acompanyat, el seu darrer partit podria ser el 6 de desembre quan es juga la final de la MLS, tot i això, l'Inter ha de superar la fase de "play-offs" que són cinc partits per arribar-hi.