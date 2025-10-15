Junts referma la llunyania amb el PSC a Barcelona amb el «no» al pressupost de Collboni

El pressupost de Jaume Collboni de cara al 2026 per a Barcelona té poques esperances de sumar cap majoria. Tots els ulls estan posats en BComú, ja que la proximitat del PSC i ERC deixa molt avançat un possible acord inicial. Tanmateix, necessiten més suports -o almenys algunes posicions permissives- a la comissió extraordinària que se celebrarà aquest dijous. I en aquest context, els comuns són la principal esperança dels socialistes. Això és així perquè Junts ja ha anunciat que votarà en contra de la tramitació de la proposta de comptes anuals i d'ordenances fiscals plantejada per l'executiu de Collboni la setmana passada.
El president del grup municipal juntaire, Jordi Martí Galbis, ha lamentat que el pressupost plantejat sigui "continuista" respecte el dels dos anys anteriors -que tampoc van veure amb bons ulls- i, especialment, ha criticat que el PSC no hagi fet esforços a l'hora de reduir impostos a la ciutadania. Després de presentar un pressupost de rècord, superant per primera vegada els 4.000 milions d'euros previstos, Martí Galbis considera que es perd una bona oportunitat per reduir l'Impost Sobre els Béns Immobles (IBI).
Aquesta petició, que ja era part fonamental de la negociació política entre Junts i els socialistes per modificar la reserva del 30% d'habitatge protegit als nous edificis i grans rehabilitacions, ha quedat ignorada a la proposta d'ordenances fiscals per a l'any vinent. "No pot ser que, amb aquestes xifres, el senyor Collboni i el seu equip de govern siguin incapaços de presentar unes ordenances que beneficiïn les classes mitjanes i treballadores i la petita i mitjana empresa de la ciutat", ha sostingut l'hereu de Xavier Trias al capdavant del grup municipal.
Igualment, ha censurat l'actitud de l'executiu i ha indicat que no hi ha hagut cap procés de negociació en cap moment, més enllà de la formalitat de presentar a tots els grups municipals la proposta de pressupostos i ordenances fiscals. Aquesta manera de fer també va ser criticada per l'altra gran força del consistori, BComú, la setmana passada.
Sigui com sigui, això referma la llunyania de Junts i PSC, i la mirada llarga ja posada en el 2027 en tots dos casos. Si Collboni no aconsegueix moure els comuns, que han demanat que s'agilitzi la regulació de lloguers de temporada que l'Ajuntament va engegar fa gairebé un any i que s'aturin els desnonaments de Vallcarca, el camí que s'obre és el d'aprovar els nous comptes per la via de la moció de confiança. Aquesta via permet tenir un nou pressupost sense necessitat de sumar cap majoria política, però permetent que l'oposició pugui presentar un nou alcalde. Com la fragmentació política i l'aritmètica no ofereixen cap possible pacte alternatiu, l'executiu socialista està tranquil. Sap que si no aconsegueix sumar 21 regidors que donin suport als comptes, tindrà pressupost igualment. Amb el pla fiscal és diferent, però en aquesta carpeta, encara poden haver-hi sorpreses.