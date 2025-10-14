ERC exigeix a Collboni un fons de 10 milions d'euros per als barris afectats pel turisme en el pressupost

L'embat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona per aconseguir un nou pressupost per al 2026 va iniciar-se a batzegades. El govern de Jaume Collboni va presentar uns comptes de rècord, amb l'accent posat en un nou creixement en matèria d'habitatge, però els dos principals grups de l'oposició (Junts i BComú) ràpidament van criticar la manca de diàleg i de negociació necessària per tirar-los endavant. Uns dies més tard, amb les aigües més calmades, l'altre agent amb incidència en els grans pactes de l'Ajuntament els darrers anys, ERC, ha ensenyat les seves cartes: la formació republicana es mostra pròxima a la proposta del PSC, però li reclama que compleixi "totes" les peticions d'una bateria de propostes amb el focus posat en el turisme, l'habitatge i el català.
Moltes de les reclamacions també tenen a veure amb exigències que ja s'havien explicat anys anteriors, com la de la creació d'una targeta T-Cultura o la convocatòria de 100 places a la Guàrdia Urbana per reforçar el patrullatge al Besòs. Tanmateix, un dels punt de pressió concreta exhibits aquest dimarts per la presidenta del grup municipal, Elisenda Alamany, és el que té a veure amb la recaptació que s'aconsegueix de les visites dels turistes, amb el nou recàrrec municipal que ja demana 4 euros per persona i dia, i que es vol continuar ampliant els pròxims anys. ERC demana que hi hagi "un fons de retorn turístic de 10 milions d'euros per al 2026" dedicat a "compensar els efectes del turisme en els barris amb més pressió turística".
El que vol canviar ERC és que el govern municipal deixi de tenir màniga ampla per decidir a què destina els diners que recapta amb l'impost turístic, almenys en una part. De moment, la gestió de l'Ajuntament s'ha caracteritzat per destinar les inversions allà on ha considerat més adient, independentment de si té relació amb la indústria turística o no. L'exemple més clar és la instal·lació d'aire condicionat i calefacció a les escoles de tota la ciutat, que es finança íntegrament amb el que paguen els turistes directament al consistori. Ara, el partit republicà reclama que també hi hagi una reserva de 10 milions l'any vinent dedicada en la seva totalitat a l'espai públic, el teixit comercial i els serveis dels barris amb més saturació turística.
A banda, Alamany també ha subratllat la necessitat d'augmentar un 30% el pressupost en habitatge -una petició que el govern Collboni ja havia incorporat en la seva proposta- i de reservar 50 milions d'euros d'aquesta partida a la rehabilitació de pisos i edificis en mal estat. "O rehabiliten els poders públics o ho faran els fons voltors per vendre’ls a expats", ha exposat la també secretària nacional d'ERC. Sigui com sigui, un dels grans focus pendent de rehabilitar i amb situacions crítiques, amb despreniments de sostre i finques apuntalades, és el Besòs. En aquest sentit, els republicans demanen 13 milions d'euros dedicats a la "regeneració urbana" en aquesta zona.
En un sentit ampli, tot apunta que republicans i socialistes parteixen d'un punt de proximitat molt més gran, en la negociació dels pressupostos i les ordenances fiscals, que la resta de forces de l'Ajuntament. Un dels últims gestos del govern municipal amb ERC ha estat la presentació de la Casa de la Creació Digital en Català.
De moment, Collboni continua buscant la seva primera majoria per aprovar uns comptes anuals. Si no, buscarà la fórmula de la moció de confiança. L'última vegada que això va passar, la formació republicana va formar part de l'acord municipal pels pressupostos que es van acabar aplicant.