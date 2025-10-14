Barcelona reformula els serveis de salut mental per a joves: més psicòlegs i més hores d'atenció

Millorar els serveis socials a vegades també implica posar en ordre el que hi ha en marxa. Això és el que l'Ajuntament de Barcelona reivindica haver fet ara amb el nou pla d'atenció a la salut mental dels adolescents i els joves. Després de tenir funcionant des del 2013 el programa "Aquí t'escoltem" i des del 2018 el "Konsulta'm", ara el consistori ha resolt que hi ha certes duplicitats i confusió entre la ciutadania i ha fet emergir un únic servei que donaria resposta a tot el que oferien aquestes dues vies fins ara: s'anomenarà "EstarB". Aquest serà a partir d'ara el servei municipal a què es dirigiran els barcelonins d'entre 12 anys i 25 anys per rebre acompanyament psicològic o emocional.
De fet, la cobertura actualment només arribava fins als 22 anys, amb aquests serveis dirigits a joves, i amb el nou repensament això s'ha ampliat tres anys més per dalt. També, sumant els dos serveis, s'oferien menys hores d'atenció setmanals (213) que les que arribaran ara (304). Tot plegat és possible gràcies a un augment del pressupost que permetrà, a més, doblar el nombre de psicòlegs disponibles. Així, es passarà de gastar 831.000 euros cada any -com es feia entre 2021 i 2025- a dedicar-hi 1,25 milions d'euros anuals, entre fons de l'Ajuntament i de la Generalitat.
Es comptarà amb 12 psicòlegs i 12 educadors socials, a més d'altres suports. I es mantindrà, com a punts presencials, els 21 espais que fins ara funcionaven a tots els districte amb els dos serveis anteriors.
Una atenció pionera davant unes xifres desafiants
"Ara disposarem d'una única porta d'entrada per oferir suport psicològic als joves i adolescents, i incrementem les hores d'atenció tant de psicòlegs com d'educadors", ha aclarit la regidora de Salut, Marta Villanueva, a la roda de premsa de presentació. També hi haurà més temps de "coordinació" entre els professionals del programa "EstarB", remarquen des de l'equip de govern. Això, pel comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI, Javier Rodríguez, evidencia també la posició de Barcelona "com a ciutat capdavantera amb un servei pioner en tot l’estat d’atenció psicològica i emocional amb una xarxa pública, gratuïta i propera”.
Aquest reforç que planteja el consistori barceloní té a veure amb què les darreres dades disponibles continuen advertint de la insatisfacció, la frustració i la soledat del jovent barceloní. La regidora Villanueva ha iniciat la compareixença amb dos apunts per dimensionar les necessitats: "el 29,9% dels adolescents expressen malestar emocional i un de cada 10 diuen sentir-se sol", segons les últimes dades de l'Observatori de la Infància i l'Adolescència de Barcelona, mentre que "el 25% de les noies i el 18% dels nois es troben en risc de patir mala salut mental", estableix l'Agència de Salut Pública de Barcelona. També recentment a Catalunya s'advertia que un 30% dels joves han pensat en el suïcidi i un 11% ho ha intentat.
Entre els nous canvis, també s'inclou que a partir del gener de 2026 i de la mà del Consorci Sanitari de Barcelona i el Servei Català de la Salut, el servei incorpora la participació dels referents de Benestar Emocional Comunitari (RBECs) dels centres d’atenció primària (CAP) que faran d’enllaç amb el sistema de salut en els casos que sigui necessari, mentre que els professionals dels CSMIJ passaran a reforçar l’atenció directa i comunitària d’aquests centres.