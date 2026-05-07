El Reial Madrid obre expedients disciplinaris a Valverde i Tchouaméni després de la baralla

Després de la baralla entre Valverde i Tchouaméni, que ha posat en el focus mediàtic al Reial Madrid, el club s'ha vist obligat a pronunciar-se sobre els fets i a prendre mesures sobre el tema. En un comunicat emès aquest dijous, confirmen que obriran expedients disciplinaris als dos jugadors per la baralla que ha tingut lloc al vestidor del club..
"Després dels fets que s'han produït aquest matí en l'entrenament del primer equip, ha decidit obrir sengles expedients disciplinaris als nostres jugadors Federico Valverde i Aurélien Tchouameni", han expressat al comunicat. Tot i així, han decidit no mullar-se, encara, amb les sancions i han afegit que "el club informarà en el seu moment de les resolucions de tots dos expedients, una vegada hagin conclòs els procediments interns corresponents".
Ara, per tant, comença el procés intern al Reial Madrid per estudiar quin tipus de sanció s'aplicarà als dos jugadors. Segons informa la COPE, el club podria qualificar els fets com una possible falta greu que implicaria suspensió d'ocupació i sou i entre 3 i 10 partits de sanció. Tot i això, encara no se sap quina és la decisió final.
Valverde no jugarà el Clàssic
Després que ahir ambdós jugadors haguessin de ser separats a causa d'una brega a l'entrenament, Fede Valverde i Aurélien Tchouaméni han arribat avui, de nou, a les mans. El conflicte entre els futbolistes, en què han hagut d'intervenir els companys, ha acabat amb Valverde amb un trau al cap i la visita a l'hospital per rebre-hi punts de sutura.
Segons el comunicat del Reial Madrid, i després de les proves mèdiques, Valverde no jugarà el Clàssic aquest diumenge perquè "se li ha diagnosticat un traumatisme cranioencefàlic" que li obliga a estar de baixa durant 10 o 14 dies. El club ha indicat que el jugador es troba "en el seu domicili en bon estat"
El vestidor blanc ja va viure ahir un fort intercanvi de paraules entre els protagonistes, que se'n van anar a casa en un final aparentment tranquil. No obstant això, la sessió de treball d'avui ha començat amb la negativa de Tchouaméni a donar la mà a Valverde, cosa que ha enrarit de bon començament un entrenament que la plantilla ha qualificat d'"incòmode". La jornada ha conclòs amb els migcampistes barallant-se i una reunió d'urgència en què ha participat tot l'equip.