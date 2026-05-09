Doble repte per al Barça: guanyar la Lliga per primer cop en un clàssic i incendiar encara més Madrid

El Barça està davant una oportunitat única: guanyar la Lliga en un Clàssic. I encara més, fer-ho contra un Reial Madrid que es troba immers en una de les pitjors crisis internes de la història recent, amb jugadors barallant-se a cops de puny i provocant-se traumatismes cranioencefàlics, l'estrella Kylian Mbappé desconnectat del grup i Álvaro Arbeloa desautoritzat mentre Florentino Pérez busca obertament un substitut a la banqueta.
En cap de les 94 edicions de la Lliga que s'han disputat fins ara, el Barça ha esdevingut matemàticament campió a la gespa després de guanyar o empatar en un Clàssic. Es tracta d'un dels pitjors escenaris imaginables per al Reial Madrid, juntament amb el del passadís, que finalment no es produirà, perquè suposa la confirmació de la superioritat de l'etern rival i obliga a estar present a la celebració del títol. A sobre, al Camp Nou, amb tota la parròquia culer eufòrica.
I, el fet que els blancs arribin enfrontats entre si i esportivament a la deriva completa un escenari difícilment repetible. Fede Valverde no estarà disponible perquè ha de fer repòs després de patir un traumatisme cranioencefàlic fruit d'una discussió amb Aurélien Tchouaméni que, d'altra banda, pot ser titular si així ho decideix Arbeloa, tal com va avançar el diari Marca. El club els ha obert un expedient -amb una sanció econòmica ja confirmada-, però el mitjà esmentat assegura que no implica la impossibilitat que el migcampista francès pugui jugar.
Què pot passar diumenge al Camp Nou?
El Clàssic d'aquest diumenge a les 21 hores al Camp Nou pot ser l'últim pas cap a la conquesta del títol de lliga. Perquè sigui així, cal que el Barça aconsegueixi guanyar o empatar. Aleshores, hi ha el dubte de si el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Rafael Louzán, farà entrega del trofeu als jugadors sobre la gespa.
En un primer moment, el Tot Costa de Catalunya Ràdio va avançar que Louzán seria al Camp Nou i que estava previst que el trofeu també hi fos. En la mateixa direcció, el Què T'hi Jugues! de la SER Catalunya ha assegurat que això serà així i que els blaugranes podran celebrar el títol in situ.
Ara bé, altres informacions apunten que el posicionament de la Federació Espanyola ha canviat els últims dies i que ara aposta per no portar el trofeu de la Lliga a l'estadi perquè no vol condicionar el partit, atès que el Reial Madrid encara té opcions matemàtiques de guanyar-lo. Fins i tot, posen en dubte la presència de Louzán al Camp Nou, que podria optar per estalviar-se l'escena i no sotmetre's a aquesta pressió.
La situació al vestidor del Reial Madrid
Marca, que ha publicat les primícies de les baralles al vestidor del Reial Madrid, explica que l'origen dels conflictes a l'equip blanc és la formació de dos bàndols amb l'arribada de Xabi Alonso i el seu canvi en la manera de fer. Mentre que un bàndol, en el qual hi ha Valverde, era molt crític amb la metodologia del tècnic basc i va propiciar el seu acomiadament; l'altre, en el qual hi ha Tchouaméni, era favorable a treballar a les seves ordres.
Amb la destitució d'Alonso i l'arribada d'Arbeloa, la situació no s'ha estabilitzat i la divisió s'ha fet encara més evident. El primer conflicte amb violència física que va transcendir a l'opinió pública va ser la bufetada que Antonio Rüdiger va propinar a Álvaro Carreras, que ha quedat relegat dels plans de l'entrenador. I, en aquest escenari, Mbappé va decidir marxar de viatge amb la parella mentre estava de baixa per unes molèsties físiques. Diversos mitjans asseguren que s'ha allunyat de l'equip i que no està còmode amb la situació.
La baralla entre Valverde i Tchouaméni ha estat l'estocada definitiva que ha obligat el club a pronunciar-se públicament, tot i que hagi estat de manera molt tímida. Tot plegat, amb un seguiment en directe dels mitjans gràcies a les filtracions internes i sense que Florentino Pérez hagi sortit a donar la cara. Tampoc ho ha fet el capità, Dani Carvajal que, al seu torn, està enfrontat amb Arbeloa. El vestidor blanc és un polvorí i el Barça té l'oportunitat de llençar-hi l'espurna definitiva que faci que exploti definitivament.