Lleida no viurà aquest Sant Jordi només entre pàgines de paper. Del 26 de març al 27 d'abril, el pati i les aules de l'IEI es transformaran en un laboratori on la paraula escrita es barreja amb la vibració de la veu, el traç de les arts plàstiques i el moviment de la dansa. La premissa és clara: el llibre és el protagonista, però el seu llenguatge és universal.\r\n\r\nL'aventura comença amb l'electricitat de Jaume C. Pons Alorda (26 de març), una sacsejada poètica que donarà pas a la reflexió pausada de Pere Pena i Pere Rovira (7 d'abril). Però la llegenda del cavaller i el drac també es pot "tocar": del 14 al 25 d'abril, l'artista Xesco Mercé instal·larà al Pati un "Retaule de la princesa-drac" que convida el públic a reescriure el mite de forma participativa.\r\n\r\nMúsiques que narren paisatges\r\n\r\nEl cicle també és una cartografia sonora dels Països Catalans:\r\n\r\n\r\n\tDe l'Andorra íntima: Francesca Guardiola i Guillem Pérez Casals portaran el 'Tuc de Neu' el 14 d'abril, fent dialogar autors pirinencs amb els versos immortals de Màrius Torres i Maria Mercè Marçal.\r\n\tDel compromís educatiu: La conversa entre els referents musicals Joan Pagès i Antoni Pallès (21 d'abril).\r\n\tDe la vibració del silenci: El Cor Euridice farà bategar les pedres del monestir d’Avinganya el 25 d’abril amb la proposta 'Ressonàncies'.\r\n\r\n\r\nLa traca final arribarà el 27 d'abril amb una trobada de gegants. Lluís Homar i Xavier Albertí uniran veu i música en un recital que promet ser la síntesi perfecta d'aquest Sant Jordi expandit, on el teatre i la melodia esdevenen el darrer capítol d'una celebració que va molt més enllà de la simple parada de llibres.\r\n