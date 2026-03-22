Sant Jordi per la Llengua convoca manifestació el 23 d'abril a Barcelona i la descentralitza a més ciutats

Per segon any consecutiu, la plataforma Sant Jordi per la Llengua convocarà als carrers el pròxim 23 d'abril per a denunciar el retrocés del català i l'augment de les discriminacions lingüístiques. Segons ha pogut saber l'ACN, la marxa principal tindrà lloc a la plaça Universitat de Barcelona a les 19h, però també es descentralitzarà a més ciutats, que s'anunciaran en els pròxims dies.
La convocatòria ha rebut el suport d'una trentena d'entitats civils i socials, com Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua o el Sindicat de Llogateres. Els portaveus de Sant Jordi per la Llengua, Adrià Font i Núria Alcaraz, remarquen que també volen combatre el "discurs reaccionari", i rebaten que "el creixement de l'ús social vindrà per la immigració".
La manifestació de Sant Jordi per la Llengua, convocada per primer cop l'any passat, va aplegar 2.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons els organitzadors. Sota el lema 'Per un futur en català, recuperem la Barcelona popular', va sumar el suport de 240 entitats adherides, entre elles Òmnium, l'ANC o el Sindicat de Llogateres.
En declaracions a l'ACN, la coportaveu de la plataforma Núria Alcaraz explica que tornen a convocar la manifestació "perquè la llengua catalana no deixa de retrocedir" i celebra que n'hi hagi "consciència". Assenyala que enguany la mobilització coincidirà amb el Correllengua Agermanat i el Correllengua Universitari. A més del retrocés social, també apunta com "cada dia pugen les denúncies de discriminació lingüística".
"Aquesta mobilització no és un fet puntual, sinó una dinàmica creixent", continua Alcaraz, que afegeix que se centren en el dia de Sant Jordi "perquè continua sent una diada folkloritzada, a la qual se li vol treure el component nacional i de defensa d'una llengua minoritzada per un estat". I rebla: "Ha de ser una diada marcada per aquesta mobilització en un moment en què el català està en més perill que mai, de posar-lo al centre amb un seguit de reivindicacions en positiu per tal de revertir la situació".
El també coportaveu de Sant Jordi per la Llengua Adrià Font indica que, com l'any passat, compten amb el suport de la societat civil, d'entitats de defensa de la llengua i la cultura, sindicats d'habitatges i altres organitzacions del moviment associatiu. "Vol posar sobre la taula que tota aquesta ràbia, tristesa o frustració que molta gent viu es converteixi en mobilització; la necessitat que la societat civil posin el tema de la llengua i del retrocés del català al centre de l'agenda perquè hi hagi un canvi estructural", sosté Font.
"Evitar el discurs reaccionari"
Els portaveus de la plataforma civil també posen al centre de la mobilització la necessitat "d'evitar un discurs reaccionari que ataca els migrants de forma individual com a culpables d'aquest retrocés del català". Núria Alcaraz rebat que "precisament el creixement de l'ús del català vindrà per la immigració, però calen polítiques valentes per a garantir aquest aprenentatge".
"No només calen més cursos, sinó també amb una millora de les condicions de vida de les persones migrades, posant al centre que el problema és el model econòmic existent i fent que el català sigui imprescindible per viure i desenvolupar-se a Catalunya", conclou Alcaraz, que situa la llengua catalana com a eina de "cohesió social".