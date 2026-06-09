Evacuades diverses cases de Vila Montcada-Ciutat Jardí per l’incendi d’una cooperativa de Lleida

Els Bombers han evacuat de manera preventiva la primera línia d’habitatges del barri de Vila Montcada-Ciutat Jardí, a Lleida, a causa de la proximitat de l’incendi que afecta des de poc després de les deu de la nit d'aquest dilluns les instal·lacions de la cooperativa fruitera La Pràctica.
El foc s’ha declarat a les dependències de l’empresa, situades al carrer Arquitecte Lamarca, on treballen 33 dotacions dels Bombers per controlar les flames. Els esforços se centren a extingir els milers de palots de fusta que cremen a l’exterior de les instal·lacions i a evitar que l’incendi es propagui als habitatges propers.
Malgrat les tasques d’extinció, les flames ja haurien afectat diverses naus de la cooperativa. De moment, no han transcendit les causes que haurien originat el foc.
Davant la gran columna de fum generada per l’incendi, els serveis d’emergència han recomanat al veïnat de la zona que mantingui portes i finestres tancades. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Procicat i ha informat que, tot i que l’incendi és molt visible, no consta cap persona afectada.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut més de 200 trucades relacionades amb aquest succés. Protecció Civil també demana a la ciutadania que no s’acosti a la zona afectada i recomana a les persones que viuen a prop del foc que es confinin als seus domicilis si noten molèsties a causa del fum.