La reina Letícia s'atreveix amb una frase en català en un acte d'empresàries a Lleida

Les frases o paraules soltes en català als discursos reials són habituals quan es tracta de dirigir-se a la població de l'Estat per fer gala de les llengües oficials, però sempre solen ser un afegit al final de les felicitacions de Nadal de la família reial o un "moltes gràcies" per tancar un acte important que se celebri a Catalunya. Precisament ha sigut en un d'aquests en què la reina Letícia ha fet gala del seu català amb un accent treballat en la reunió de treball de l'Associació de Dones Empresàries de Lleida.
A l'arribada a l'acte, la reina va ser rebuda pel delegat del Govern, Carlos Prieto; l'alcalde de Lleida, Félix Larrosa; el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper; i la presidenta de Ap!Lleida, Laia Rogel.
"Moltes gràcies per haver-me convidat per conèixer la gran tasca que feu en Ap!Lleida", comença la reina Letícia en la reunió de treball d'empresàries. "Moltes gràcies també per organitzar aquesta reunió prèvia al lliurament de premis", continua i dona pas a la presidenta de l'Associació de Dones Empresàries de Lleida, no sense abans afalagar en català "els temes triats per a aquesta reunió", amb un català fluït i amb naturalitat.
Durant la reunió s'ha parlat de nous models de lideratge i diversitat cultural en l'àmbit empresarial, així com reptes relacionats amb l'accés al finançament, la presència de les dones en òrgans de decisió i els desafiaments vinculats a la conciliació i als rols socials. Però la reina Letícia no ha tornat a parlar en català i la seva frase d'agraïment s'ha quedat en un instant fugaç de diversitat lingüística. Després, ha entregat, junt amb la ministra d'Igualtat i la presidenta de Ap!Lleida, els XVI Premis Ap!Lleida.
Aquesta edició s'han repartit set guardons entre els quals destaquen el Premi a l'Empresària de l'Any, que ha rebut Joana Bonet, directora del Magazine de La Vanguardia; o el Premi a la Jove Emprenedora, que ha sigut per a Raquel Barrachina, consellera delegada d'Argos Gym.