Empresaris jubilats assessoren de manera gratuïta emprenedors de les comarques de Ponent

La Cambra de Comerç de Lleida i l'entitat Secot han presentat aquest dimecres un conveni de col·laboració destinat a oferir assessorament i mentories a emprenedors de les comarques de Ponent.
L'acompanyament el porten a terme de manera gratuïta directius i professionals jubilats membres de Secot amb l'objectiu que la seva expertesa dins del sector empresarial contribueixi a incrementar les possibilitats d'èxit dels nous projectes. Secot fa un mes que compta amb socis a Ponent i en aquest temps ja han començat a assessorar set projectes de diferents àmbits empresarials, entre els quals una consultoria o una residència per a gent gran. Des d'aquesta entitat sense ànim de lucre animen a altres empresaris jubilats a sumar-s'hi.
L'acord que les dues parts han signat aquest dimecres preveu que els membres de Secot i els emprenedors es puguin reunir a les instal·lacions de la Cambra de Comerç de Lleida per poder fer les mentories i que el servei estigui a disposició dels membres de la Cambra que ho demanin.
El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, ha explicat que disposar d'un assessorament d'aquestes característiques "pot ajudar molt" a persones que volen endegar els seus projectes. "Un problema de l'empresari és que moltes vegades se sent sol, però tenir gent que tenen un bagatge espectacular pot ajudar molt", ha indicat. Saltó també ha afegit que el servei contribuirà a "impulsar l'economia de Lleida".
L'entitat Secot té uns 150 membres a Catalunya i un miler al conjunt de l'estat espanyol. A la demarcació de Lleida fa un mes que hi ha els primers socis. De moment, en són cinc i els coordinador de Secot Lleida, l'empresari Julián Corriá, ha fet una crida a altres empresaris jubilats del territori perquè se sumin a la iniciativa. Corriá ha defensat que la missió de l'entitat és "ajudar l'emprenedoria lleidatana" i que, en la vessant personal dels empresaris, els permet allargar la seva "vida activa" i sentir-se realitzats.