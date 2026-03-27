Rodalies encara supera l'Iran com a principal problema per a l'economia catalana

Els economistes alerten d’una desacceleració econòmica marcada per la guerra a l’Orient Mitjà, però subratllen que els principals riscos per al creixement són el dèficit d’infraestructures i especialment el servei de Rodalies. Així ho indica una enquesta del Col·legi d’Economistes de Catalunya, realitzada durant els primers dies de l’esclat del conflicte a l’Iran.
“El futur de l'economia catalana no es decidirà pel context internacional com pel que fem nosaltres”, ha resumit el degà de l’entitat, Carles Puig de Travy, que ha assegurat que “l’economia catalana no entra en crisi, però sí en una fase de desacceleració i amb més incerteses”. L’índex de confiança se situa en el 5,62 i es preveu que baixi fins al 5,43 a finals d’any.
En roda de premsa acompanyat del director de l’Enquesta de Situació Econòmica, Xavier Segura, Puig de Travy ha destacat que Catalunya es manté en una posició relativament millor que altres economies europees, però ha advertit que perd “una mica d’impuls” per la guerra. La principal causa d’aquesta moderació és el conflicte a l’Orient Mitjà, que “tensiona els preus i genera una crisi d’oferta, especialment energètica”, segons el degà. Tot i això, ha matisat que es tracta d’un xoc extern i que la inflació subjacent es manté estable.
El principal problema: Rodalies
Més enllà del context internacional, l’enquesta alerta que el que més preocupa els economistes són problemes estructurals com les infraestructures (45,1%), el dèficit fiscal (44,6%) i l’habitatge (31,1%). Puig de Travy ha advertit que “no ens hem de despistar”, ja que aquests factors interns són els que poden limitar el desenvolupament econòmic a mitjà termini si no s’aborden amb reformes.
El cas més evident és Rodalies, que obté una valoració mitjana d'1,9 sobre 10. El degà l’ha descrit com "el millor exemple de com una mala infraestructura frena l’economia i impacta en el benestar de les persones". En aquest sentit, ha subratllat que les deficiències en infraestructures “redueixen la productivitat, deterioren la competitivitat i resten qualitat de vida”.
Els economistes atribueixen majoritàriament aquestes disfuncions a la manca d’inversió i al deteriorament de la xarxa, i reclamen actuacions urgents. Així, Puig de Travy ha advertit que si no es resolen aquests colls d’ampolla estructurals, l’actual desacceleració podria derivar en un escenari d’estancament en els pròxims anys.
Model de finançament i PPA
Pel que fa al model de finançament pactat entre el PSOE i ERC, els economistes el valoren com un pas en la bona direcció (30,1%), però alhora ho veuen insuficient per resoldre els desequilibris estructurals (33,7%). Així mateix, la majoria dels economistes (52,3%) considera que un consorci d’inversions Estat-Generalitat no contribuirà a solucionar el dèficit en infraestructures. Preguntats per la gestió del Govern per frenar la pesta porcina africana (PPA), un 40,7% en fa una valoració favorable, mentre que un 29% es posiciona de manera neutral i un 21,2% la valora negativament.