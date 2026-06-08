JARC denuncia que les restriccions de sega a les ZEPA agreugen les pèrdues dels agricultors pels danys dels conills

El sindicat agrari Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) alerta que les pèrdues econòmiques derivades de les restriccions de sega en les Zones d'Especial Protecció de les Aus (ZEPA) s’estan veient incrementades pels greus danys causats per la plaga de conills. Mentre els agricultors tenen prohibit recol·lectar el cereal per protegir la reproducció de les aus, els conills aprofiten per alimentar-se del gra ja madur, provocant importants pèrdues a les explotacions.
Un dels afectats és Lluís Viladrich, responsable de fauna de JARC, que assegura que els conills han devastat part dels seus camps. Segons explica, les indemnitzacions previstes per compensar el retard obligatori de la sega “no surten a compte”, i per això reclama que es permeti avançar la collita.
Tot i que la campanya de recol·lecció de cereal es va iniciar a finals de maig, els agricultors de diverses zones de l’Urgell i la Noguera afectades per la normativa ZEPA encara no poden segar. Als espais del Pla de l’Unilla i els Secans de la Noguera, la prohibició es manté fins al 15 de juny, mentre que als Secans de Belianes-Preixana, els Plans de Sió, Anglesola-Vilagrassa i Bellmunt-Almenara s’allarga fins al 22 de juny.
Els productors denuncien que aquest retard comporta una reducció de la qualitat i del pes del gra, fet que es tradueix en menys producció i menys ingressos. A això s’hi afegeix l’augment dels costos de producció, que calculen al voltant del 30%, i les pèrdues provocades pels conills.
“No puc segar un cereal que ja està preparat perquè es troba en un espai protegit, i cada dia perdo espigues perquè se les mengen els conills”, lamenta Viladrich.
L’agricultor considera que enguany la restricció “no té sentit”, ja que, segons la seva experiència, el període de reproducció de les aus s’adapta al calendari de la collita. “Si la collita s’avança, també ho fa la reproducció”, afirma. A més, destaca que cada vegada menys pagesos sol·liciten les ajudes compensatòries perquè consideren que no cobreixen adequadament les pèrdues.
Preocupació pel risc d’incendi
JARC també defensa l’avançament de la sega com una mesura de prevenció davant dels incendis forestals. Segons el sindicat, mantenir el cereal madur als camps incrementa la càrrega de combustible i, per tant, el risc de propagació del foc.
En aquest sentit, els Agents Rurals van advertir aquest divendres de l’elevat risc d’incendis en camps de cereal a causa de l’avanç generalitzat de la collita. El cos ha activat dispositius especials de vigilància i prevenció per evitar ignicions relacionades amb les tasques agrícoles durant els dies de més perill.