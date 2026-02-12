SOS cereals: necessiten 40 dies sense pluja per salvar-se

Pagesos afectats per l’excés de pluges d’aquest hivern avisen que el cereal necessita almenys 40 dies sense aigua per salvar-se. Des d’abans de Nadal en zones com Bell-lloc d’Urgell, al Pla d’Urgell, ha plogut més de 150 litres, quan en un hivern normal no n’arriben a caure ni 30. Els camps estan negats d’aigua i els tractors no hi poden entrar per aplicar tractaments que frenin la proliferació dels fongs. El president a Lleida de l’organització agrària Asaja, Pere Roqué, ha reclamat a la Generalitat una flexibilització de les autoritzacions per poder fer vols amb drons i aplicar els fitosanitaris. Segons Roqué, cal un “complement especial” per fer aquest tipus d’aplicacions i per això cal que des de l’Administració “es posin les piles”.
L’excepcionalitat del clima que estan tenint les comarques de Ponent i el conjunt del país aquest hivern amb una pluviometria molt més elevada dels registres habituals ha fet que els tractors no puguin entrar a les finques de cereal per aplicar fitosanitaris que eviten la propagació de fongs ales plantes. L’excés d’aigua fa que el cereal “s’ofegui” i per això, des d’Asaja s’ha reclamat a la Generalitat que permeti fer els tractaments amb drons, ja que és l’única manera d’accedir a la totalitat dels camps.
Roqué ha assegurat que els pagesos han fet els cursos per poder ser “aplicadors” i ha demanat a l’Administració agilitat abans que els fongs s’acabin menjant les plantes. A primer cop de vista, ja s’aprecia que moltes de les finques de cereal plantades aquest hivern estan començant a “groguejar”. A més, com que ha plogut tant, l’aigua aflora del subsol perquè “no té més capacitat d’emmagatzematge”. Roqué ha destacat que “la pluja sempre és benvinguda” pels pagesos però amb un excés com el d’aquest any no, ja que la situació és crítica i posa en risc el cereal que és “un dels motors econòmics que té l’agricultura i la ramaderia de país”.
L’aigua també està fent perillar altres cultius com els fruiters, que poden acabar tenint “mal de coll” i derivar amb arbres “podrits”. A més, segons Roqué, la fauna salvatge de conills i senglars es veu afavorida per les pluges i encara suposen un risc més gran per a la pagesia. Així mateix, les explotacions de porcí tenen les basses plenes de purí perquè no es pot aplicar al haver-hi excés d’aigua a les finques.