L'edifici de consultes externes de l'Arnau guanya el Premi Catalunya Construcció

L’edifici de Consultes Externes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha estat distingit amb el Premi Catalunya Construcció en la categoria de Direcció Integrada, un reconeixement que posa en valor la qualitat del procés constructiu i la coordinació entre els diferents agents implicats en el desenvolupament del projecte i de l’obra.
El jurat ha destacat especialment el seguiment rigorós i la coordinació integral dels treballs, factors que han permès una integració òptima del nou edifici amb les instal·lacions existents, així com una resolució acurada de l’espai exterior i la seva relació amb l’entorn.
El nou equipament representa una millora significativa en l’organització i la qualitat de l’atenció ambulatòria de l’hospital. El projecte s’ha dissenyat sota criteris d’eficiència funcional, confort per a pacients i professionals i flexibilitat d’ús. L’edifici incorpora espais amplis, llum natural i circuits diferenciats que faciliten el funcionament assistencial.
L’acte de lliurament del premi es va celebrar dijous al Museu Marítim de Barcelona. El guardó el va recollir Esther Saiz, arquitecta tècnica de l’hospital lleidatà, juntament amb l’equip de Direcció Integrada del qual forma part.
Els Premis Catalunya Construcció reconeixen anualment l’excel·lència professional en el sector de la construcció a Catalunya, amb especial atenció als projectes que destaquen per la seva qualitat tècnica, la innovació i la bona gestió del procés constructiu.