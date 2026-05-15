Els docents aixequen el tall del túnel del Cadí després de dues hores

Les protestes dels docents continuen ressonant arreu de Catalunya. Aquest divendres estaven cridats a la vaga tots els professionals educatius dels serveis territorials de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. I, durant tot el dia, s'han pogut veure diverses accions de protesta, com talls a les carreteres, algunes manifestacions a Lleida, davant l'edifici dels serveis territorials d'Educació, o el tall dels accessos del túnel del Cadí.
Aquesta ha estat l'última acció de protesta, propiciada per una marxa lenta de cotxes i bicicletes que ha recorregut les principals carreteres de la Cerdanya. En arribar al túnel, els manifestants han baixat dels vehicles amb què s'han desplaçat i han col·lapsat les entrades i sortides del túnel. Aquest és un dels principals accessos al Pirineu, i un dels punts de més afluència de trànsit per als catalans que marxen a la segona residència. Unes hores més tard, els sindicats educatius han aixecat el tall de la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí.
La jornada ha arrencat amb un tall a l'N-240 a Lleida. Un grup de professors ha tallat el trànsit a l'altura de l'església de Montserrat pocs minuts després de les 7.30 hores. Han agafat alguns contenidors i els han bolcat, i també han portat mobiliari d'escola, com taules i cadires, amb els quals han encès una foguera. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana han desviat el trànsit. Un centenar de persones s'han concentrat en aquest punt durant una hora i mitja. Posteriorment, han iniciat una marxa per l'avinguda Rovira Roure, prèvia a la manifestació que arrencarà a les 12.30 hores des dels serveis territorials d'Educació.
Les xifres de seguiment de la vaga
El Departament d'Educació ha xifrat en un 18,26% el seguiment de la vaga de docents a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, amb dades de les cinc de la tarda comunicades pel 87,39% dels centres de treball amb personal cridat a l'aturada. Els sindicats convocants de la protesta eleven aquestes xifres fins al 60%. El personal convocat avui era el docent i el laboral dels centres públics i del Departament d'Educació i FP. També hi havia altres col·lectius sobre els quals el Govern no té dades, com ara el personal de centres d'altres titularitats, el personal de neteja, el de cuina o el de monitoratge.