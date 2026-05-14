Els temporers s'ubicaran a la Caparella i a la Fira de Lleida durant tot l'estiu

La Paeria ha explicat a la Comissió Informativa el dispositiu per a la campanya agrària 2026, que incorpora novetats destacades per millorar l’atenció a les persones temporeres i reforçar la coordinació amb els agents implicats.
El dispositiu, que preveu estar actiu de l’1 de juny al 31 d’agost, consta de diferents equipaments i s’articula al voltant de l’Oficina única, ubicada a Fira de Lleida, que integra l’atenció social, la informació i la derivació a recursos. Enguany, s’ha afegit una nova Oficina d’intermediació laboral, que en coordinació amb altres agents i entitats permetrà gestionar possibles perfils professionals aptes per a altres sectors. Aquesta tasca es farà en coordinació amb l’Institut Municipal d’Ocupació i comptant amb el suport del Servei Públic d’Ocupació i el Departament de Treball, de les entitats del tercer sector; sindicats i empreses del sector agrari.
Aquesta estructura facilita una atenció més eficient i permet enllaçar les necessitats de les persones temporeres amb les demandes del sector agrari. La intermediació laboral, es reforça com un element clau per promoure contractacions i millorar les condicions d’accés al treball. En l’àmbit de l’allotjament, una de les principals novetats és la posada en marxa del CATemporers de la Caparrella, que oferirà 32 places d’allotjament. Aquest nou recurs s’adreça a persones amb contracte laboral.
El servei inclou dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral, amb presència de personal durant el dia i seguretat privada a la nit. Pel que fa a la resta d’equipaments, es compta amb el Pavelló 3 de Fira de Lleida, que oferirà el servei de pernoctació, amb 100 places, i d’atenció integral. A més, la Paeria disposa dels pisos ede l’EMAU, amb una capacitat aproximada per a 90 persones.