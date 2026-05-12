Una goma de cabells, l'«arma» contra l'assetjament masclista a Lleida

La ciutat de Lleida ha estrenat aquests dies una eina pensada per reaccionar ràpidament davant una situació de risc: una goma de cabells que, alhora, funciona com a sistema d’alerta amb geolocalització en temps real. La Paeria l’ha batejat com NIU•CLIC i en fa la presentació com un recurs de seguretat feminista que vol ser discret, fàcil d’usar i, sobretot, immediat.
Una alerta en deu segons
El mecanisme funciona amb una lògica molt simple, precisament per fer-lo útil en moments de tensió: la persona desbloqueja el mòbil, hi acosta el lligacua, prem el botó SOS i, en menys de deu segons, s’activa un missatge d’alerta amb la ubicació. Aquest avís arriba a un contacte de confiança i pot obrir també una via d’intervenció per part dels serveis de seguretat, sense necessitat d’instal·lar una aplicació ni de fer cap registre previ en una base de dades. La proposta parteix d’una idea molt clara: quan hi ha por o una situació d’assetjament, els passos han de ser mínims i la resposta, màxima.
Per això el dispositiu no demana maniobres complicades ni temps de reflexió, sinó un gest curt i discret que pot fer-se gairebé sense cridar l’atenció. L’encert del format és que no sembla un instrument de seguretat, sinó una goma de cabells o un braçalet que es pot portar amb naturalitat. Aquesta discreció és rellevant perquè permet integrar l’eina en la vida quotidiana sense fer visible la vulnerabilitat de qui la porta, i alhora dona una sortida ràpida si cal avisar algú.
La Paeria defensa que el sistema està pensat per actuar en espais d’oci, en desplaçaments i en situacions on una dona pugui sentir-se insegura, especialment en contextos de violència masclista. En aquest sentit, el projecte no és només tecnològic, sinó també preventiu: vol augmentar la percepció de suport i reduir el temps de resposta quan apareix una amenaça.
L’Ajuntament ha comprat 800 unitats i ja n'ha repartit algunes gratuïtament als punts lila i LGBTI+ durant la Festa Major de Lleida i també ho farà a l’Aplec del Caragol. A més, la distribució s’anirà ampliant a equipaments municipals en funció de la demanda. Aquest desplegament inicial encaixa amb el calendari festiu de la ciutat, que concentra molta activitat al carrer i, per tant, també més necessitat de prevenció.
Més enllà de la seva utilitat pràctica, NIU•CLIC transmet un missatge social: la seguretat de les dones no ha de dependre només de reaccionar després d’un incident, sinó de crear eines que facilitin l’alerta abans que la situació empitjori. En això, el valor del dispositiu no és només la tecnologia, sinó el que simbolitza: una resposta pensada des de l’experiència de risc i no des de la comoditat de qui no el pateix. La iniciativa també té interès perquè trenca amb el model habitual de les solucions de seguretat, sovint més complexes, més visibles o més lligades a una aplicació concreta.