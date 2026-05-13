Torre Lúmina: ressucita el projecte de les dues torres de la Llotja

El projecte de les dues torres residencials previstes al costat de la Llotja de Lleida torna a agafar embranzida després d’anys encallat. El Centre de Negocis i Convencions (CNC) ha donat llum verda aquest dimecres a la nova proposta presentada per Metrovacesa, que reformula l’antiga promoció coneguda com les ‘Torres del cel’ i incrementa notablement el nombre d’habitatges previstos.
La nova promoció, batejada ara com a "Torre Lúmina", contempla la construcció de 261 pisos repartits en dues torres de vint plantes. La xifra supera clarament els 196 habitatges plantejats en el projecte original, que havia quedat aturat des del 2019. D’aquest total, 52 habitatges seran de protecció oficial en règim de venda.
Metrovacesa havia iniciat els primers moviments de l’obra ara fa sis anys. La primera pedra es va col·locar l’abril del 2019 i els treballs van començar mesos després, però al novembre es van paralitzar sense continuïtat. Amb la revisió actual, la promotora replanteja tant la distribució urbanística com la dimensió residencial de l’actuació.
Els habitatges previstos tindran entre 40 i 125 metres quadrats i s’oferiran en diferents formats, d’un a quatre dormitoris, tot i que la majoria seran pisos de dues i tres habitacions. El projecte també inclourà espais comunitaris amb piscina i locals comercials als baixos dels edificis.
La construcció es desenvoluparà en dues fases. La primera arrancarà, segons les previsions, el novembre del 2027 amb la torre més pròxima al riu Segre. Aquest edifici concentrarà 163 habitatges, dels quals 32 seran protegits. La previsió és lliurar-los durant la primavera del 2030. La segona fase començarà el juliol d’aquell mateix any amb l’aixecament de la segona torre. El calendari amb què treballa la promotora fixa el final de tota l’actuació al desembre del 2031.
Un dels canvis més destacats respecte al projecte inicial és la relació de les torres amb l’entorn urbà. Els edificis s’allunyaran més de la Llotja, fet que permetrà ampliar la plaça existent i generar una zona pública més àmplia, oberta i amb presència d’arbrat. L’objectiu és millorar la integració urbanística de l’espai i reduir l’impacte visual dels blocs.
Segons fonts municipals, el projecte ja s’ha adaptat als requeriments urbanístics actuals i disposa dels informes favorables previstos pel Pla General de Lleida. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha valorat positivament el desbloqueig d’una promoció que feia anys que estava paralitzada. Larrosa ha destacat especialment la incorporació d’habitatge protegit i ha assegurat que l’actuació permet “tancar una ferida urbanística” en aquest sector de la ciutat.
Des de Metrovacesa, el conseller delegat Jorge Pérez de Leza ha defensat el projecte com un exemple de cooperació entre administració i iniciativa privada per ampliar l’oferta residencial a Lleida i adaptar-la a les necessitats actuals del mercat.