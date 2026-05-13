La tercera pedregada de l'any a Ponent ocasiona danys d'entre el 40% i el 60% en unes 2.000 hectàrees

La pedregada que aquest dimarts a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys d'entre el 40% i el 60% en unes 2.030 hectàrees de cultius, segons les primeres estimacions del Departament d'Agricultura. Cap a les set de la tarda, una tempesta va travessar el Segrià d'est a oest, i també va arribar a les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell.
Segons la conselleria, va deixar xàfecs intensos i una calamarsa de mida petita --aproximadament d'un centímetre-- que va afectar alguns municipis d'aquestes tres comarques. El fenomen va afectar sobretot la fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a les pomes i peres. A més, també es van observar afectacions en camps de cereal i blat de moro.
Malgrat tot, Agricultura considera que el d'aquest dimarts va ser un episodi "moderat i molt localitzat" que queda lluny de les pedregades devastadores de l'abril de l'any passat. En aquest sentit, fonts de la conselleria apunten a l'ACN que els danys van ser variables, en general del 40% al 60%, amb una afectació més elevada en zones molt concretes. El Departament està avaluant la situació sobre el terreny per concretar millor l'abast de la pedregada, que s'estima en 2.030 hectàrees, amb danys de diferent grau.
L'Associació de Defensa Vegetal (ADV) de les Terres de Ponent ja va confirmar dimarts al vespre danys en finques de fruiters que no disposaven de xarxes antipedra als municipis de Soses, Torres de Segre, Puigverd de Lleida, Artesa de Lleida, Miralcamp, el Palau d'Anglesola, Juneda i Bovera, entre altres. Dins la zona d'estudi de l'ADV Terres de Ponent, aquest seria el tercer dia de la campanya d'aquest any en què es registra pedra.