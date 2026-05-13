La tempesta de pedra afecta fruiters de diversos municipis del Segrià

Finques de fruiters d'almenys vuit municipis de Ponent han sofert danys per una tempesta amb pedra de la mida d'una avellana que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda. L'Associació de Defensa Vegetal (ADV) de les Terres de Ponent ha constatat danys a finques que no disposaven de xarxes antipedra a Soses, Torres de Segre, Puigverd de Lleida, Artesa de Lleida, Miralcamp, el Palau d'Anglesola, Juneda i Bovera.

Dins la zona d'estudi de l'ADV Terres de Ponent, aquest seria el tercer dia de la campanya en què es registra pedra. A diferència dels episodis anteriors, que van ser molt localitzats, en aquesta ocasió la pedregada ha afectat diferents municipis.

La mida de la pedra que ha caigut seria des de calamarsa fins a pedres petites. Segons els informadors, s'han observat pedres de la mida d'un cigró i algunes lleugerament més grosses que una avellana.