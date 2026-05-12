L'històric pont d'Aitona serà renovat després d'una llarga reivindicació

La Generalitat assumirà la renovació del pont històric sobre el riu Segre a Aitona, al Segrià, una infraestructura que es va construir el 1917 i que actualment presenta problemes estructurals i de seguretat. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ho ha anunciat aquest dimarts després de reunir-se amb l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, amb la voluntat de desbloquejar una reivindicació històrica del municipi i del sector agrícola, atès que el 75% de la fruita produïda a Aitona ha de travessar el pont per arribar als magatzems i centrals fructícoles. El Govern preveu que aquest any es faci la redacció del projecte i que les obres de transformació integral puguin començar a partir del 2027. La inversió superarà els 4 milions d'euros.
El conseller Dalmau ha qualificat l'actuació de "petita, però enormement simbòlica". "Aquestes són les actuacions petites que fan gran un país", ha afirmat. Segons el titular de la Presidència, la infraestructura és estratègica no només per a Aitona sinó també per al conjunt de Catalunya, ja que la fruita que hi transita "acaba alimentant els catalans i catalanes i també forma part de l'exportació".
Dalmau ha admès que "semblava mentida" que el pont continués sense una solució definitiva i ha assegurat que, després d'anys "d'abandonament" per part de l'administració, el Govern ha decidit "entomar el problema i fer-lo seu". El Govern preveu aprovar aquest dimarts al Consell Executiu l'acord que permetrà iniciar formalment els treballs tècnics.
Per la seva banda, l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, ha celebrat que l'acord resol una reivindicació de fa més de 50 anys i ha agraït la sensibilitat del Govern amb les necessitats dels municipis rurals. Pujol ha remarcat que el pont, per on passen el 75% dels quilos de fruita d'Aitona, "està molt malament d'estructura i de seguretat". "Hi havia un perill i una preocupació important", ha insistit.
Una actuació clau per al sector fruiter
La importància del pont és especialment rellevant per al teixit agrícola del municipi. Aitona compta amb unes 6.500 hectàrees de conreu, de les quals aproximadament 4.000 es troben a l'altra banda del riu Segre, en la zona de màxima producció fructícola del terme municipal. Per accedir-hi, agricultors i transportistes depenen diàriament del pont.
En aquest municipi del Baix Segre es produeixen prop de 100 milions de quilos de fruita cada any i, durant la campanya de recol·lecció, milers de tones travessen diàriament la infraestructura per ser transportades fins als magatzems i centrals fructícoles.