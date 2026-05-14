Govern, Diputació i ajuntaments invertiran 18,4 milions en tres eixos viaris de les Garrigues Altes

La Generalitat, la Diputació de Lleida i vuit ajuntaments han signat aquest dijous el conveni per a impulsar l'esperada millora de tres eixos viaris de les Garrigues Altes. Les obres costaran 18,4 milions d'euros i la previsió és que estiguin enllestides el 2028. Les actuacions inclouen la rehabilitació i conversió del camí entre Torrebesses i Castelldans en una carretera de la Generalitat; la millora de la C-233 entre la Granadella i el Soleràs, que passarà a mans de la Diputació; i la rehabilitació del camí entre Bellaguarda i els Torms, que la Diputació mantindrà durant cinc anys, però que els municipis volen que sigui de titularitat supramunicial. Al seu torn, Torrebesses i Castelldans també reclamen la construcció de noves variants.
La signatura del conveni s'ha rubricat aquest dijous després de mesos de negociacions entre les diferents administracions implicades, que veuen aquest acord com una aposta per la cohesió territorial, la lluita contra el despoblament i la millora de la qualitat de vida dels municipis rurals.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat la feina tècnica i la negociació política que hi ha darrere l’acord, i ha subratllat que el Govern impulsa un procés de modernització de les infraestructures a tot Catalunya amb l'objectiu de garantir les mateixes oportunitats a qualsevol ciutadà, independentment del lloc on visqui.
La titular de Territori també ha defensat que les carreteres no són només infraestructures físiques, sinó eines de progrés i oportunitats. "Quan parlem d’una carretera no només hi veiem asfalt o un pont. Hi veiem oportunitats perquè la gent pugui desenvolupar el seu projecte vital, accedir als serveis sanitaris, a l'educació o a la feina", ha apuntat.
El conveni estableix que la Generalitat assumirà el 75% de la inversió i la Diputació de Lleida el 25% restant. El president de l'ens supramunicipal, Joan Talarn, ha considerat que les Garrigues han estat durant massa temps "una Catalunya oblidada" pel que fa a inversions en mobilitat i ha valorat que aquesta actuació és "un eix bàsic per al desenvolupament del territori".
Reclamen dues noves variants
Les obres abastaran els municipis de Torrebesses, Granyena de les Garrigues, el Cogul, Castelldans, la Granadella, el Soleràs, Bellaguarda i els Torms. L'actuació que rebrà més finançament --11,7 milions-- serà la transformació del camí de Torrebesses a Castelldans en una nova carretera de la xarxa comarcal de la Generalitat. Actualment, el projecte està en informació pública, juntament amb l'estudi ambiental, i la previsió és que les obres de reforma integral de la via comenci durant el segon semestre de l'any vinent i estigui enllestida durant el 2028.
L'alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, ha definit el projecte com "una infraestructura de país" i ha destacat que la millora de la via permetrà reduir distàncies i millorar la connexió amb Barcelona. Tot i això, ha reclamat una variant per evitar que el trànsit passi encaixonat entre el mur de les escoles i habitatges del municipi. Urrea ha explicat que el principal obstacle és la necessitat de construir un pont sobre una zona de domini hidràulic, fet que incrementa considerablement el cost del projecte.
Per la seva banda, l'alcalde de Castelldans, Conrad Llovera, ha opinat que aquest municipi és el que surt més "perjudicat" per les obres perquè suposaran duplicar el trànsit de vehicles pel centre del poble --de prop de 500 a uns 1.000-- Per això, també ha reclamat a la Generalitat la construcció d'una variant, una possibilitat que l'executiu té sobre la taula, ha indicat. A més, Llovera ha advertit del risc d'esfondraments pel pas de camions per la travessera urbana, atès el mal estat del clavegueram que hi ha a sota.
La Diputació assumirà un tram de la C-233
D'altra banda, el conveni preveu una posada al dia de la C-233 entre la Granadella i el Soleràs, amb la millora del ferm, la senyalització i el drenatge, així com el reforç i la reconstrucció de murs. El pressupost previst per a l'obra és de 4 milions, que finançarà i executarà íntegrament la Generalitat. Les obres han estat ja licitades i es preveu que puguin començar aquesta tardor. La Diputació de Lleida assumirà la titularitat d'aquest tram.
L'alcalde del Soleràs, Manel Marsan, ha afirmat que es tracta "d'un conveni molt esperat" perquè les actuals carreteres "no compleixen la funció que haurien de tenir de comunicar adequadament els municipis". Per la seva banda, l'alcaldessa de la Granadella, Elena Llauradó, ha celebrat que es destinin "molts diners" a una zona que considera històricament "degradada" en inversions, i ha valorat el paper que han tingut els alcaldes i les alcaldesses en l'assoliment de l'acord.
Volen que la Diputació assumeixi el camí entre Bellaguarda i els Torms
Finalment, el conveni preveu el reforç del ferm i la millora dels elements de drenatge, les barreres de seguretat i la senyalització del camí entre Bellaguarda i els Torms, que és titularitat dels municipis. Aquesta actuació, que portarà a terme la Diputació de Lleida, està valorada en 2,7 MEUR. Es preveu que l'obra es liciti durant el segon semestre d'enguany i comenci el primer trimestre de 2027. Un cop enllestida, la institució supramunicipal n'assumirà el manteniment durant cinc anys.