Mor el conductor d'un tractor en caure per un talús a les Garrigues

El conductor d'un tractor amb remolc ha mort aquest diumenge al matí en caure per un talús al camí de Rodants als Omellons, a les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a les 9.10 hores quan, per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat.

A conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle agrícola, que era un veí de 79 anys dels Omellons i únic ocupant del tractor, ha mort. Arran del sinistre, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i tres unitats i el suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals de Trànsit.