Del campanar al pantà en un minut: neix la tirolina més llarga de Catalunya

Del campanar al pantà en menys d’un minut. La Baronia de Rialb i Tiurana estrenaran aquest estiu la tirolina més llarga de Catalunya, una infraestructura que promet adrenalina, velocitat i vistes privilegiades sobre el pantà de Rialb. El recorregut, de gairebé un quilòmetre, permetrà sobrevolar l’embassament a una trentena de metres d’alçada i arribar a velocitats superiors als 130 quilòmetres per hora.
L’atracció unirà els dos municipis amb una baixada de prop de 100 metres de desnivell. El punt de sortida s’ha instal·lat al nucli de Vilaplana, a la Baronia de Rialb, a uns 550 metres d’altitud, mentre que l’arribada serà al terme de Tiurana, a tocar del pantà.
La nova infraestructura forma part del projecte de l’estació nàutica d’interior de l’embassament de Rialb, impulsat pel Consorci Segre Rialb amb l’objectiu de convertir la zona en un pol d’atracció per al turisme actiu i d’aventura. Més enllà de l’impacte lúdic, el projecte també busca generar activitat econòmica i ajudar a fixar població al territori. De moment, la posada en marxa de la tirolina ja ha comportat la creació de sis llocs de treball directes.
L’actuació ha tingut un cost de 200.000 euros i s’ha finançat principalment a través de la línia de subvencions de Repte Demogràfic de la Diputació de Lleida, que ha assumit el 95% de la inversió.
Durant una visita a les instal·lacions, el vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, ha defensat la necessitat d’impulsar projectes que generin oportunitats als municipis petits. Segons ha afirmat, aquesta infraestructura és un exemple de com el repte demogràfic “es pot traduir en iniciatives útils i amb impacte directe al territori”.
A l’espera dels últims tràmits administratius, la previsió és que la tirolina entri en funcionament aquest estiu.