Agents Rurals sumen quatre equips canins per reforçar l'operatiu contra la pesta porcina

Els Agents Rurals ha incorporat quatre nous binomis canins per reforçar l'operatiu contra la pesta porcina africana (PPA). Els nous equips s'han contractat a empreses altament especialitzades i se sumen als tres binomis propis del Grup Especial Caní (GEK9) del cos d'Agents Rurals. En total, el dispositiu compta ara amb set binomis canins, cosa que permet intensificar la recerca de cadàvers de senglar per frenar la propagació del virus.
Arran de l'evolució del brot i l'ampliació de superfície, es tracta de zones forestals d'alta densitat i de difícil accés on la detecció visual de fauna morta és especialment complexa. De fet, el treball de detecció amb gossos és altament eficaç i ha localitzat el 90% dels prop de 300 casos positius.
Els binomis canins -formats per un guia i un gos especialment ensinistrat- permeten localitzar amb gran precisió cadàvers i restes biològiques de porc senglar, fins i tot en entorns amb visibilitat reduïda o orografia complicada. A més de l'ensinistrament específic, el valor afegit d'aquests binomis és que la prospecció es duu a terme sense provocar la dispersió dels animals, reduint així el risc de mobilitat incontrolada de la fauna durant les tasques de recerca.
Durant els primers mesos de l'emergència, el cos d'Agents Rurals ha comptat amb el suport puntual d'unitats canines d'altres cossos operatius de l'Estat, de territoris propers i d'Andorra. Amb aquesta recent incorporació, fins al moment han treballat un total de 19 binomis en l'operatiu per contenir el virus de la PPA. La recerca de cadàvers es duu a terme mitjançant prospeccions sistemàtiques del territori, organitzades en quadrícules per assegurar una cobertura exhaustiva de les zones afectades. Quan es localitza un exemplar de senglar o restes biològiques, s'activen de manera immediata els protocols de bioseguretat per a la seva retirada i gestió, d'acord amb la normativa estatal i europea vigent.
El Govern ha augmentat els efectius materials i personals per complir amb l'objectiu d'erradicar la pesta porcina africana en el menor temps possible i el Departament d'Agricultura va fer efectiu la setmana passada un encàrrec d'emergència per valor de 7 milions d'euros a l'empresa pública Tragsa per reforçar els equips encarregats de l'erradicació de la malaltia. Aquesta setmana s'han incorporat 40 efectius amb la previsió d'arribar fins a 170, 50 vehicles, 50 trampes i mitjans tecnològics.