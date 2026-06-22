L’estiu arriba amb màximes de 41 graus a Ponent

El primer dia de l’onada de calor ha deixat temperatures extremes a diversos punts de Ponent, amb registres que han arribat als 41 graus. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya recollides fins a les sis de la tarda, els valors més elevats s’han registrat a El Poal i Lleida, amb 41 ºC, seguits de Mollerussa (40,5 ºC), Vallfogona de Balaguer (40,2 ºC), Alfarràs (40,2 ºC) i Vilanova de Segrià (40,1 ºC).
Davant d’aquest episodi de calor intensa, Protecció Civil manté activada en fase d’alerta el Procicat. L’avís es manté per una situació que pot provocar una calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral, amb nits tòrrides en què les temperatures no baixaran dels 25 graus. Aquest dilluns es preveu que la calor s’intensifiqui arreu del territori.
Des de l’inici del període d’alerta per calor, activat el divendres 19 de juny, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 55 persones amb afectacions relacionades amb les altes temperatures. D’aquestes, un 58% han necessitat l’activació d’una ambulància i han estat traslladades a un centre sanitari, mentre que el 42% restant han estat ateses a través del servei 061 Salut Respon.