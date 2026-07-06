Lleida activa el pla operatiu per prevenir els efectes de la calor

La Paeria de Lleida activarà aquest dilluns la fase d’alerta del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) davant la previsió d’un episodi de calor intensa que afectarà el territori durant els pròxims dies.
L’activació d’aquest dispositiu comportarà un reforç de la vigilància sobre les persones més vulnerables, la intensificació de les trucades de seguiment i suport, així com la difusió de recomanacions perquè la ciutadania es protegeixi de les altes temperatures.
Per fer front a l’onada de calor, la Paeria posa a disposició de la població una seixantena de refugis climàtics, tant interiors com exteriors. Entre aquests espais hi ha centres cívics, equipaments culturals, centres per a la gent gran, així com rambles, carrers amb ombra, parcs i altres zones verdes.
A més, aquest és el tercer estiu consecutiu que l’Ajuntament amplia l’horari de les piscines municipals, que obren d’11.00 a 20.30 hores, amb l’objectiu d’adaptar els serveis municipals als episodis de temperatures extremes.
Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la calor intensa afectarà especialment el Pla de Lleida des del migdia de dilluns i fins dimecres, amb una major incidència entre les 12.00 i les 18.00 hores. Paral·lelament, el Pla Procicat ha activat l’alerta per aquest episodi, que podria deixar temperatures màximes d’entre 40 i 42 graus.