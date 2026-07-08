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Un incendi mobilitza 13 dotacions dels Bombers a Guimerà, a l’Urgell

Societat

Es prioritza el flanc dret, que és el que està més obert

  • Imatge del foc de Guimerà -

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de juliol de 2026 a les 23:20
Actualitzat el 08 de juliol de 2026 a les 23:22

Els Bombers de la Generalitat treballen des de les 20.45 hores d’aquest dimecres en un incendi de vegetació forestal declarat a la partida de les Rabassoles, al terme municipal de Guimerà (Urgell). El dispositiu està format per 13 dotacions terrestres, que centren els esforços en el flanc dret del foc, el sector que continua completament obert i on es concentra l’evolució de les flames.

L’actuació es desenvolupa exclusivament amb recursos terrestres, ja que la caiguda de la nit ha obligat a retirar els mitjans aeris, que ja no poden operar per manca de visibilitat.

Aquest nou incendi arriba en una jornada especialment intensa per als serveis d’emergència. Al llarg del dia, els Bombers han hagut d’afrontar de manera simultània diversos focs de vegetació, entre els quals els declarats a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia, mentre continuen treballant també en incendis que encara no s’han donat per extingits, com el de Sentmenat.

A hores d’ara, els efectius continuen desplegats a Guimerà per evitar que el foc avanci i consolidar el perímetre de l’incendi.

 

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