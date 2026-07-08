Un incendi mobilitza 13 dotacions dels Bombers a Guimerà, a l’Urgell

Els Bombers de la Generalitat treballen des de les 20.45 hores d’aquest dimecres en un incendi de vegetació forestal declarat a la partida de les Rabassoles, al terme municipal de Guimerà (Urgell). El dispositiu està format per 13 dotacions terrestres, que centren els esforços en el flanc dret del foc, el sector que continua completament obert i on es concentra l’evolució de les flames.\r\n\r\nL’actuació es desenvolupa exclusivament amb recursos terrestres, ja que la caiguda de la nit ha obligat a retirar els mitjans aeris, que ja no poden operar per manca de visibilitat.\r\n\r\nAquest nou incendi arriba en una jornada especialment intensa per als serveis d’emergència. Al llarg del dia, els Bombers han hagut d’afrontar de manera simultània diversos focs de vegetació, entre els quals els declarats a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia, mentre continuen treballant també en incendis que encara no s’han donat per extingits, com el de Sentmenat.\r\n\r\nA hores d’ara, els efectius continuen desplegats a Guimerà per evitar que el foc avanci i consolidar el perímetre de l’incendi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nMapa: consulta en directe tots els incendis forestals a Catalunya Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n\r\n \r\n