Què cal fer si se t'ha cremat el cotxe o la casa: el procediment, pas a pas

Catalunya es troba immersa en un episodi d'incendis simultanis que cremen arreu del país. Els focs, alguns ja controlats pels Bombers després de llargues hores de feina, han provocat afectacions en algunes masies, com és el cas de l'incendi de les Gavarres, o en diversos polígons industrials, com és el cas de l'incendi de l'Anoia. A banda, en tots els incendis també s'han cremat camps de conreu, cosa que suposa un fort sotrac per als agricultors del país.
Davant el reguitzell d'afectacions que estan provocant els incendis que cremen arreu de Catalunya, des de l'Agència Catalana de Consum han elaborat un document amb com cal procedir si t'has vist afectat per un d'aquests focs, bé sigui perquè s'ha cremat el teu cotxe, el teu habitatge o el teu negoci.
En primer lloc, revisar la teva pòlissa d'assegurança per comprovar si els danys per incendi queden coberts per l'empresa asseguradora. En cas que sí, cal fer fotografies de tots els desperfectes abans de netejar-los. Ara bé, cal mantenir el sentit comú i només accedir en les zones on és segur fer-ho, ja que no val la pena posar-se en risc per poder cobrar de l'asseguradora els danys ocasionats per les flames. També cal conservar les factures, pressupostos o qualsevol document que acrediti les afectacions. Un cop fetes les comprovacions, cal donar avis del sinistre en un període de set dies i guardar-ne el justificant. En cas d'haver-hi afectacions a l'electricitat o el subministrament d'aigua, cal posar-se en contacte amb la companyia i comprova si tens dret a compensacions.
Les recomanacions del Govern, pas a pas
- Revisa si la pòlissa d'assegurança cobreix els danys per incendi.
- Fes fotografies i vídeos dels desperfectes abans de netejar o reparar res, sempre que sigui segur accedir-hi.
- Conserva factures, pressupostos i qualsevol document que acrediti les afectacions.
- Comunica el sinistre tan aviat com puguis i, com a màxim, dins dels 7 dies des que en tinguis coneixement. Guarda'n el justificant.
- Si hi ha hagut talls d'electricitat, aigua, telefonia o internet, posat en contacte amb la companyia i comprova si tens dret a compensacions.