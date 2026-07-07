65 incendis en 24 hores. Aquest és el balanç del Departament d'Interior d'un dilluns molt complicat per la simultaneïtat de focs a Catalunya. Els més complicats van ser els de Carme (l'Anoia) -ja estabilitzat- i el de Sentmenat, al Vallès Occidental. També va destacar el d'Artesa de Segre, a la zona del port de Comiols, mentre que els Bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar definitivament el de les Gavarres.
L'onada d'incendis simultanis a Catalunya, en imatges
Societat
ARA A PORTADA
- Arnau Urgell i Vidal
- Responsable d'Impacte
Publicat el 07 de juliol de 2026 a les 09:00
Actualitzat el 07 de juliol de 2026 a les 09:22
- Un helicòpter lluitant contra les flames de l'incendi de Sentmenat -
- Juanma Peláez / Diari de Sabadell
- Flames nocturnes a l'incendi de l'Anoia -
- Jordi Borràs / ACN
- Cartell del Pla Alfa per risc extrem d'incendis a la zona cremada a Artesa de Segre -
- Anna Berga / ACN
- Els Bombers continuen treballant per controlar l'incendi de les Gavarres -
- Gemma Tubert / ACN
- Uns veïns observant la columna de foc de l'incendi de Sentmenat -
- Juanma Peláez / Diari de Sabadell
- L'incendi d'Artesa de Segre va cremar la zona del port de Comiols -
- Anna Berga / ACN
- Les flames de l'incendi de Carme han arribat en un polígon industrial de la Pobla de Claramunt -
- Jordi Borràs / ACN
- Els Bombers continuen treballant per controlar l'incendi de les Gavarres -
- Gemma Tubert / ACN
- L'incendi de Sentmenat preocupa per l'afectació a una urbanització -
- Juanma Peláez / Diari de Sabadell
- L'incendi de l'Anoia ja està estabilitzat -
- Jordi Borràs / ACN
- Un helicòpter treballant a l'incendi de l'Anoia -
- Mar Martí / ACN
- Un hidroavió actuant a l'incendi de Sentmenat -
- Juanma Peláez / Diari de Sabadell
- Les flames de l'incendi de l'Anoia la nit passada -
- Jordi Borràs / ACN
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