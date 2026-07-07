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L'onada d'incendis simultanis a Catalunya, en imatges

Societat

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Publicat el 07 de juliol de 2026 a les 09:00
Actualitzat el 07 de juliol de 2026 a les 09:22

65 incendis en 24 hores. Aquest és el balanç del Departament d'Interior d'un dilluns molt complicat per la simultaneïtat de focs a Catalunya. Els més complicats van ser els de Carme (l'Anoia) -ja estabilitzat- i el de Sentmenat, al Vallès Occidental. També va destacar el d'Artesa de Segre, a la zona del port de Comiols, mentre que els Bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar definitivament el de les Gavarres.

Juanma Peláez / Diari de Sabadell
  • Un helicòpter lluitant contra les flames de l'incendi de Sentmenat -
Jordi Borràs / ACN
  • Flames nocturnes a l'incendi de l'Anoia -
Anna Berga / ACN
  • Cartell del Pla Alfa per risc extrem d'incendis a la zona cremada a Artesa de Segre -
Gemma Tubert / ACN
  • Els Bombers continuen treballant per controlar l'incendi de les Gavarres -
Juanma Peláez / Diari de Sabadell
  • Uns veïns observant la columna de foc de l'incendi de Sentmenat -
Anna Berga / ACN
  • L'incendi d'Artesa de Segre va cremar la zona del port de Comiols -
Jordi Borràs / ACN
  • Les flames de l'incendi de Carme han arribat en un polígon industrial de la Pobla de Claramunt -
Gemma Tubert / ACN
  • Els Bombers continuen treballant per controlar l'incendi de les Gavarres -
Juanma Peláez / Diari de Sabadell
  • L'incendi de Sentmenat preocupa per l'afectació a una urbanització -
Jordi Borràs / ACN
  • L'incendi de l'Anoia ja està estabilitzat -
Mar Martí / ACN
  • Un helicòpter treballant a l'incendi de l'Anoia -
Juanma Peláez / Diari de Sabadell
  • Un hidroavió actuant a l'incendi de Sentmenat -
Jordi Borràs / ACN
  • Les flames de l'incendi de l'Anoia la nit passada -
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