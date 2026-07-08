Illa nega «cap negligència» del Govern en l'incendi de les Gavarres

"El Govern no ha comès cap negligència". El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha espolsat les responsabilitats per l'incendi de les Gavarres, provocat presumptament per un operari d'una empresa subcontractada pel Departament de Territori. A preguntes de Junts, que ha advertit que demanarà "responsabilitats polítiques", Illa ha insistit que no hi ha hagut "cap negligència" perquè "tothom sap" que amb el pla Alfa 3 activat s'han de seguir una sèrie de protocols, com ara no treballar amb una radial que pugui originar una guspira que provoqui un foc. "Hem actuat amb transparència i s'actuarà fins al final, hem fet el que havíem de fer", ha dit Illa. El cas està judicialitzat.
El president s'ha defensat de les preguntes de Junts. Mònica Sales ha insistit que el Govern hauria d'haver fet més per evitar l'incendi, per exemple donar instruccions específiques a l'empresa contractada per aturar els treballs de manteniment que van provocar el foc, que els Bombers ja han donat per controlat però que ha calcinat 2.300 hectàrees. "Quan el risc d'incendi és extrem, no es poden excusar en les clàusules d'un plec", ha dit Sales, que ha insistit que el Govern havia d'intensificar els controls. De moment, el partit ja ha demanat la compareixença de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. "Demanarem responsabilitats polítiques", ha advertit la dirigent independentista. El partit ha acalarit que no volen alimentar la rumorologia, sinó que demanen tota la transparència que emmarquen en l'obligació de fiscalitzar el govern com a principal partit de l'oposició.
Catalunya viu en plena onada de calor, que s'allargarà encara fins la setmana vinent. Això, fruit d'un canvi climàtic que afecta especialment la conca de la Mediterrània, i la mala gestió dels boscos, és combustible per als incendis que afecten el país aquests dies. A Catalunya, l'increment de la temperatura mitjana és més accentuat que en altres països de l'entorn europeu, també augmenten les nits tropicals i les onades de calor, mentre les pluges van a la baixa. A això s'hi suma una massa forestal cada cop més gran i més abandonada, arran de l'abandonament de l'agricultura i les pastures. En aquest context, els Comuns i la CUP han furgat en la poca contundència del Govern per pal·liar els efectes de l'escalfament global i per reforçar el món rural.
La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha insistit que cal aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat. "Cal reduir les emissions, cap científic independent recomanaria ampliar el Prat. Per l'economia, per prosperitat i per salut, rectifiquin", ha demanat Albiach. Illa, però, ha tacat files amb el projecte d'ampliació i ha dit que "comporta un compromís mediambiental de no generar més emissions". "Lluitar contra el canvi climàtic no va en contra de generar prosperitat i compartir-la", ha reblat. Per la seva banda, el diputat de la CUP Xavier Pellicer ha denunciat la “inacció climàtica” del Govern i ha vinculat els incendis amb la “globalització capitalista” i els esdeveniments de masses com la visita del Papa o la sortida del Tour des de Barcelona. Illa ha dit que li resulta “curiosa” aquesta barreja i ha reiterat la voluntat de provocar un “canvi de mentalitat” en la gestió dels boscos.
Sense data per tenir els Mossos a ports i aeroports
ERC no va sortir satisfeta del ple de la setmana passada i ha tornat a preguntar sobre el desplegament de l'acord perquè els Mossos assumeixin la seguretat de ports i aeroports. Però ha topat amb la mateixa resposta d'Illa. El president s'ha compromès a complir, però no ha pogut donar una data sobre la junta de seguretat que cal convocar per fer efectiu l'acord. Illa sí que ha celebrat que hi ha data pel Consell de Política Fiscal i Financera -29 de juliol- que ha d'aprovar el nou finançament amb un missatge cap a Junts: “Espero que tots els partits que diuen defensar Catalunya estiguin a l'altura quan arribi la votació al Congrés”. Jové ha recordat al president que “no tenen més excuses” per complir els acords amb ERC i l'ha instat a “quadrar-se” davant Madrid quan calgui. “A mi no em tremolen mai les cames”, ha respost Illa.
El PP, per la seva banda, ha insistit en la suposada crisi de seguretat als carrers. “És dramàticament recurrent veure delinqüents amb el matxet a la mà i policies reculant perquè no tenen taser”, ha assegurat Alejandro Fernández. El president parlamentari dels populars ha dit que el 40% dels accidents laborals dels Mossos són agressions intentant reduir delinqüents i ha acusat Illa d'haver assumit la teoria de Comuns i CUP sobre “que l'agressor és víctima del capitalisme i el policia un feixista”. “Veig que té una vocació frustrada de policia”, ha ironitzat Illa, que ha respost a Fernández que “a la policia de Catalunya no se la humilia mai”. Vox ha recordat l'assassinat d'un jove de 15 anys la setmana passada i ha demanat expulsar les bandes criminals.